Камни преткновения

С осени 2026 года лабораторные камни в России не смогут называться бриллиантами и станут «ограненными синтетическими алмазами». Их вес больше нельзя будет указывать в каратах. Мера должна защитить потребителей: до сих пор ритейлеры могли смешивать изделия разных категорий. Нововведение может привести к снижению потребительского спроса и создать риски для ювелиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lightbox by De Beers Фото: Lightbox by De Beers

С 1 сентября 2026 года наименование «бриллиант» в России можно будет применять только к камням природного происхождения, говорится в постановлении правительства, опубликованном 1 июня. Камни неприродного происхождения в России будут называться «ограненный синтетический алмаз».

При продаже выращенных камней нельзя будет обозначать качественно-цветовые характеристики бриллиантов и вес в каратах.

Допускается только указание веса в граммах, а на ярлыках и бирках должна быть маркировка «синтетический». Запрещены и термины, создающие у потребителя впечатление природного происхождения, «драгоценный» или «экологичный».

Выращенные бриллианты на ювелирном рынке развиваются несколько лет. Они производятся в лабораториях и по своему химическому составу, твердости и внешнему виду, как правило, сопоставимы с природными. Потребителей изделия с искусственными камнями привлекают более низкой стоимостью. Например, на сайте Sokolov самое доступное кольцо из белого золота с выращенным бриллиантом в 1 карат сейчас стоит 50 тыс. руб., с натуральным в 0,5 карата — 208 тыс. руб.

В сети «585 золотой» долю изделий с искусственными камнями по итогам января—марта 2026 года оценивали в 6,9%. За год значение увеличилось почти в три раза. В Sokolov украшения с выращенными бриллиантами в январе—марте сформировали 25% продаж изделий с драгоценными вставками (см. “Ъ” от 20 апреля). Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что сети могут продвигать изделия с синтетическими элементами, рассматривая их как более маржинальные.

Это объясняется себестоимостью. Согласно апрельской оценке «Гильдии ювелиров», в оптовой закупке искусственный бриллиант в 1 карат стоит в среднем $100 (7,2 тыс. руб.), природный — $4,5 тыс. (323,1 тыс. руб.). Но в рознице стоимость изделий с искусственными и натуральными вставками до сих пор могла быть близкой, отмечают в Минфине. В министерстве считают, что смешивать изделия этих категорий продавцам до сих пор позволяло именно отсутствие четкой терминологии.

Новые правила, по мнению Минфина, делают разницу между изделиями с натуральными и синтетическими вставками для потребителей более понятной.

«Драгоценные изделия — это значимая покупка, которая зачастую связана с подарком, семейной историей и долгосрочной ценностью, потребитель должен видеть корректную и достоверную информацию»,— привели в пресс-службе слова заместителя министра финансов Алексея Моисеева. Исполнительный директор ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков считает, что в идеале нововведение разделит рынок на сегмент дорогих природных камней и изделий с синтетическими вставками на каждый день.

Михаил Бурмистров полагает, что запрет на использование слова «бриллиант» для искусственных алмазов замедлит рост их продаж. Хотя в целом, по его мнению, интерес к ним сохранится. СЕО Sokolov Николай Поляков также уверен, что спрос на выращенные бриллианты останется высоким. «Рост их популярности обусловлен недоступной для массового потребителя стоимостью крупных природных камней, и переименование вставки на бирке товара тренд вряд ли переломит»,— говорит он.

Проблемы для ювелиров, по мнению господина Збойкова, может создать и само по себе введение термина «ограненный синтетический алмаз». Бизнес, по его словам, предлагал более нейтральные варианты — «выращенный» или «синтетический» бриллиант. Эксперт поясняет, что сейчас эти камни в ГИИС ДМДК обозначены как «бриллианты», а их вес в каратах. Иных характеристик на бирке быть не может. Замену этикеток Владимир Збойков считает потенциальной проблемой для ювелиров из-за больших издержек: «Здравый смысл подсказывает, что нужен переходный период».

Регулирование рынка искусственных бриллиантов может быть направлено и на поддержку производителей алмазов: их глобальные продажи были под давлением несколько лет, хотя недавно на рынке заговорили о признаках восстановления (см. “Ъ” от 1 июня).

В алмазодобывающей корпорации АЛРОСА считают, что новый подход соответствует международной практике: например, Gemological Institute of America, разработавший систему «4C» (цвет, чистота, вес, огранка) для оценки бриллиантов, перестал использовать ее для оценки синтетических изделий в 2025 году. Но инвесторов новость не вдохновила. 10 июня в ходе торгов на Московской бирже акции АЛРОСА опускались до 22,85 руб., нового минимума с декабря 2012 года. По итогам основной торговой сессии они потеряли в цене 1%, а с начала года подешевели почти в два раза. В настоящее время капитализация алмазодобывающей компании опустилась до 173 млрд руб.

Виктория Колганова, Полина Трифонова