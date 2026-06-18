Кто первый бросит этот камень

Ювелирные сети просят Минфин привлечь ритейлеров к обсуждению вступающего в силу с 1 сентября запрета на продажу искусственно выращенных камней под видом бриллиантов. Бизнес хочет сохранить возможность указывать объем таких вставок в каратах и продать товарные остатки с прежней маркировкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Юридическое лицо одной из крупнейших в России ювелирных сетей «585 Золотой» ООО «Регент голд» обратилось в Минфин с просьбой обсудить с представителями бизнеса и отраслевыми ассоциациями новый порядок реализации выращенных камней. Это следует из письма, направленного в Минфин 16 июня (копия есть у “Ъ”). Аналогичные обращения в министерство отправили и другие участники рынка, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. В Минфине “Ъ” оперативно не ответили.

Согласно опубликованному в июне постановлению правительства, с 1 сентября 2026 года выращенные лабораторно камни в России нельзя называть бриллиантами. Они смогут позиционироваться только в качестве «ограненного синтетического алмаза». К неприродным камням нельзя будет применять и привычные бриллиантовые категории, например измерять их вес в каратах. Предполагается специальная маркировка. Аналогичные требования распространятся и на другие вставки — рубины, сапфиры, изумруды, александриты и прочие (см. “Ъ” от 11 июня).

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Рынок украшений с выращенными вставками небольшой, но последние несколько лет категория заметно росла из-за более низкой цены реализации. Ритейлеры рассматривают категорию как более доходную, чем украшения с натуральными камнями. Высокую рентабельность обеспечивает низкая стоимость сырья (см. “Ъ” от 20 апреля). Минфин ранее мотивировал необходимость внесения изменений в законодательство защитой потребителей: сейчас разница между природными и выращенными вставками в изделиях для них не всегда может быть очевидной.

«585 Золотой» в своем письме в Минфин обращает внимание на необходимость выработать единообразный подход к требованиям. Пока у бизнеса остаются вопросы относительно их реализации.

Сеть предлагает уточнить, предусматривается ли возможность указывать вес камня в каратах наряду с граммами, допускаются ли дополнительные качественно-цветовые характеристики, возможна ли после 1 сентября 2026 года продажа изделий, маркированных по старым правилам, и так далее.

Гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов также замечает, что у нововведения остаются нюансы. Ключевым он считает перспективу «перебиркования» готовых изделий, уже введенных в оборот. Эта необходимость может предполагать значительные издержки: изделия потребуется заново вводить в ГИИС ДМДК. С инициативой вывести остатки из-под действия постановления организация, по его словам, планирует вскоре обратиться в правительство. Господин Серов также считает целесообразным разграничить понятия искусственно выращенного в лаборатории и синтетического бриллианта.

До уточнения нюансов говорить о влиянии на рынок новых ограничений, по мнению Ассоциации ювелиров, преждевременно. В «Infoline-Аналитике» ранее предполагали, что очевидным риском для профильной розницы станет сокращение спроса на украшения с выращенными камнями из-за неблагозвучного позиционирования.

В поддержку нововведения выступают алмазодобывающие компании. Права потребителей должны быть защищены путем предоставления прозрачной информации, обеспечивающей право покупателя делать осознанный выбор до покупки товара и исключающей возможность смешивания разных ценовых категорий, констатируют в АЛРОСА. Компания, по словам ее представителя, готова к обсуждению законодательных инициатив, направленных на обеспечение понятных условий информирования покупателей.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова, Полина Трифонова