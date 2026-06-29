Антимонопольщики уличили власти Железногорска в недобросовестных торгах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области признало обоснованной жалобу местного ООО «Центрэнергосистем» на конкурс по выбору подрядчика для строительства сетей водоснабжения в трех микрорайонах Железногорска. Такое решение опубликовано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФАС признало заказчика — муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» — нарушившим требования закона. Кроме того, нарушения нашлись в работе комиссии Министерства градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области. Материалы проверки направлены для «решения вопроса о возбуждении административного производства», а также в прокуратуру и МВД региона.

«Центрэнергосистем» обратил внимание, что победитель закупки (его название пока не раскрывается) предоставил конкурсной комиссии договоры на капремонт сетей водоснабжения, не подтверждающие наличие необходимого опыта. Также в составе заявки победителя содержатся договоры, по которым имеются штрафы и неустойки.

Построить сеть водоснабжения предлагалось за 239,3 млн руб. В ходе торгов победитель снизил цену до 179,6 млн руб. Его имя не названо. Контракт предусматривал строительство инженерных сетей водоснабжения и рекультивацию земель в 17-м, 18-м и 19-м микрорайонах Железногорска. Завершить работы предполагалось до 30 июня 2027 года.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что торги на строительство дорог в Курской области стоимостью 213 млн руб. пока остаются без победителя. УФАС признало жалобу АО «Мособлдорремстрой» на их проведение частично обоснованной и выдало предписание об их устранении.

Анна Швечикова