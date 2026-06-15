Торги на постройку сетей водоснабжения в Железногорске остановили из-за жалобы

Управление ФАС по Курской области приостановило определение подрядчика на строительство сетей и сооружений водоснабжения, а также кольцевой водопроводной сети в трех микрорайонах Железногорска Курской области. Основанием послужила жалоба местного ООО «Центрэнергосистем» на действия конкурсной комиссии и заказчика. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По мнению компании, победитель закупки (его название пока не раскрывается) предоставил конкурсной комиссии договоры на капремонт сетей водоснабжения, не подтверждающие наличие необходимого опыта. Также, как указывает «Центрэнергосистем», в составе заявки победителя содержатся договоры, по которым имеются штрафы и неустойки.

Жалобщик потребовал приостановить размещение закупки и заключение контракта с выигравшей конкурс компанией. Дата рассмотрения жалобы пока не определена.

Начальная цена данного контракта составляла 239,3 млн руб., однако победитель снизил ее до 179,6 млн руб. Ему предстояло построить инженерные сети и рекультивировать землю в 17, 18 и 19-м микрорайонах Железногорска. Завершить работы необходимо было до 30 июня 2027 года включительно. Гарантийный срок — пять лет.

Финансирование осуществляется за счет областного бюджета и местных внебюджетных средств. В качестве последних выступает пожертвование АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» «Металлоинвеста» в размере 48,9 млн руб. на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей города Железногорска». Освоить средства необходимо до 30 декабря, иначе неиспользованная часть должна быть возвращена до 17 января.

В августе прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курской области была одобрена заявка на бюджетный инфраструктурный кредит в 1 млрд руб., который в том числе планировалось потратить на строительство сетей водоснабжения в Железногорске.

Егор Якимов