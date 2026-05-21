На строительство системы водоснабжения в курском Железногорске выделят 239 млн

Казенное учреждение «Городская коммунальная служба» ищет подрядчика для строительства сетей и сооружений водоснабжения, а также кольцевой водопроводной сети в трех микрорайонах Железногорска Курской области. Начальная цена контракта — 239,3 млн руб. Это следует из конкурсной документации.

Победителю тендера предстоит построить инженерные сети и рекультивировать землю в 17, 18 и 19-м микрорайонах Железногорска. Завершить работы необходимо до 30 июня 2027 года включительно. Гарантийный срок — пять лет.

Финансирование осуществляется за счет областного бюджета и местных внебюджетных средств. В качестве последних выступает пожертвование АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» «Металлоинвеста» в размере 48,9 млн руб. на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей города Железногорска». Освоить средства необходимо до 30 декабря, иначе неиспользованная часть должна быть возвращена до 17 января.

Авансирование предусмотрено в размере 30% от цены контракта. Заявки на конкурс принимаются до 5 июня, итоги подведут 10-го.

В августе прошлого года была одобрена заявка Курской области на бюджетный инфраструктурный кредит в 1 млрд руб., который в том числе планировалось потратить на строительство сетей водоснабжения в Железногорске.

Кабира Гасанова