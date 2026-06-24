Курские дороги отремонтируют местное «Терра» и воронежское «Газ ресурс»

Комитет ЖКХ Курска подвел итоги двух из трех конкурсов на ремонт дорог местного значения. Общая начальная стоимость всех закупок составляла 546,4 млн руб., однако фактически распределены были контракты на сумму 343,4 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самый крупный контракт стоимостью 227,4 млн руб. получило воронежское ООО «Газ ресурс». Компания стала единственным участником закупки и не снижала цену. Подрядчику предстоит отремонтировать около 6,7 км дорог на улицах Широкой, Малых, Фабричной, Сонина, Софьи Перовской, Красной Линии, а также на нескольких проездах и переулках.

Еще один контракт с начальной ценой 106 млн руб. достался ООО «Терра», которое также оказалось единственным участником торгов. Компания должна отремонтировать участки дорог на Красной площади и трассе Курск — Поныри общей протяженностью около 900 м.

Последняя закупка с начальной стоимостью 213 млн руб. пока остается без победителя. АО «Мособлдорремстрой» обжаловало действия конкурсной комиссии. Региональное управление ФАС признало жалобу частично обоснованной, указав на нарушения при рассмотрении заявок, и выдало предписание об их устранении. Она предусматривает ремонт еще 6,7 км дорог, включая участок от улицы Фестивальной до деревни Шуклинка, а также улицы Кавказскую, Пучковку, Студенческую, Куйбышева и 3-ю Кожевенную.

Источник финансирования во всех случаях — средства городского и облатного бюджета. Все работы должны завершить до 31 октября. В перечень входит замена дорожного покрытия, восстановление бордюров, установка ограждений и дорожных знаков, а также нанесение разметки. Гарантийный срок на выполненные работы составит от одного года до пяти лет в зависимости от их вида.

По данным Rusprofile, ООО «Газ ресурс» зарегистрировали в Воронеже в марте 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей. Единственным учредителем с сентября 2020-го выступает Сергей Соколинский. Гендиректором предприятия является Виктор Соколов. В 2025 году выручка соствила 5,49 млрд руб., чистая прибыль — 26,2 млн. ООО «Терра» было зарегистрировано в декабре 2014 года в Курской области. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой» (в нем доля Сергея Ракчеева составляет 99%, Андрея Локтионова — 1%), торгующее лесо- и строительными материалами, 1% — лично господину Локтионову. Генеральный директор — Сергей Сургуч. По итогам 2025 года выручка составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 481,5 млн.

До 14 июля «Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта автомобильных дорог в Обоянском и Октябрьском районах Курской области.

Анна Швечикова