Главные новости за 29 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В больницах Воронежской области продолжают лечение 17 человек, пострадавших в результате ракетного удара по облцентру 22 июня. Двое пациентов остаются в реанимации. Еще четыре человека недавно были переведены на амбулаторное лечение. По уточненным данным, в результате атаки пострадали 68 человек, еще шестеро погибли.

В Белгородской области планируют сформировать восемь батальонов добровольческого формирования «БАРС». Семь подразделений будут отвечать за оборону муниципалитетов, еще одно станет резервным и будет задействовано при попытках прорыва ВСУ через границу.

Власти Курской области обратились в федеральное правительство и Минэнерго РФ с просьбой увеличить поставки топлива. На фоне действующих ограничений на продажу бензина стоимость ГСМ в регионе продолжает расти: за неделю бензин АИ-92 подорожал на 4%, АИ-95 — на 3,3%, дизельное топливо — на 3,8%.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возглавил региональную группу кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». В первую четверку списка также вошли сенатор Максим Кавджарадзе, бывший вице-губернатор Николай Тагинцев и председатель областного совета Владимир Сериков.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе фиксируют случаи перепродажи бензина по завышенным ценам. По его словам, некоторые жители приобретают топливо на АЗС, а затем реализуют его примерно по 100 руб. за литр. Власти пока сохраняют действующие ограничения на отпуск бензина и не планируют их ужесточать.

Заместитель губернатора Тамбовской области Евгений Зименко подписал контракт с Министерством обороны РФ и вступил в боевой армейский резерв страны «БАРС-Тамбов». Он призвал жителей области последовать его примеру, отметив, что «сейчас нельзя отсиживаться в кабинетах и на диванах».