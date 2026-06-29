Тамбовский вице-губернатор Евгений Зименко подписал контракт с Минобороны

Заместитель губернатора Тамбовской области Евгений Зименко заключил контракт с Министерством обороны РФ о вступлении в ряды боевого армейского резерва страны («БАРС-Тамбов»). Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале. Срок действия контракта господин Зименко не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный Telegram-канал Фото: личный Telegram-канал

«Это мой осознанный выбор»,— написал вице-губернатор. По его словам, основными задачами резервистов являются противодействие воздушным угрозам и охрана социально значимых и стратегических объектов.

«Евгений Первышов поставил перед нами задачу выстроить систему защиты мирного неба над нашими городами и муниципальными образованиями. И я готов не только принимать самое активное участие в организации этой системы, но и войти в команду самообороны, которая будет отражать атаки вражеских беспилотников»,— отметил Евгений Зименко.

Он призвал жителей области последовать его примеру, отметив, что «сейчас нельзя отсиживаться в кабинетах и на диванах».

Евгений Зименко вошел в число временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Тамбовской области в ноябре 2024 года после назначения Евгения Первышова руководителем региона. В сентябре 2025 года он был утвержден. В его ведении — вопросы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и строительного надзора.

На прошлой неделе контракт с Министерством обороны РФ о вступлении в резерв «БАРС-Тамбов» подписал глава Мичуринска Максим Харников.

Анна Швечикова