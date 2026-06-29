Дональд Трамп не властен над Центробанком

Верховный суд США вынес решение по резонансному делу, в рамках которого член правления ФРС Лиза Кук оспаривала право президента Дональда Трампа отстранить ее от исполнения обязанностей. Суд постановил, что в данном случае президент не может этого сделать, хотя теоретически имеет право принять такое решение, но лишь «по важной причине».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член совета правления ФРС Лиза Кук и ее адвокат Аббе Лоуэлл

Фото: Nathan Howard / Reuters Член совета правления ФРС Лиза Кук и ее адвокат Аббе Лоуэлл

Фото: Nathan Howard / Reuters

Верховный суд США постановил, что президент страны не может уволить члена совета правления ФРС Лизу Кук. В мотивировочной части решения говорится, что «Конгресс ограничил полномочия президента по отстранению управляющих (ФРС.— “Ъ”) по уважительной причине — для сохранения независимости Федеральной резервной системы и для продолжения “давней традиции” денежно-кредитной политики… проводимой независимо от… влияния исполнительной власти».

ФРС — независимое государственное агентство. Членов его руководящего органа — совета управляющих — назначает президент США и утверждает Сенат. При этом 12 федеральных резервных банков, составляющих основу структуры ФРС,— частные корпорации, имеющие акционерную форму собственности. Основными акционерами являются коммерческие банки, получающие дивиденды, но не имеющие права голоса. В систему входит Федеральный комитет по операциям на открытом рынке. Он состоит из семи членов совета управляющих, президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и еще четверых из 11 президентов федеральных резервных банков. Все федеральные резервные банки имеют по одному представителю в Федеральном консультативном совете.

Суд начал рассмотрение дела после того, как в августе прошлого года Дональд Трамп потребовал отстранить Лизу Кук от должности. Причиной для увольнения президент США назвал обвинения, которые выдвинул глава Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте. Он заявил, что госпожа Кук еще до вступления в должность подделывала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить выгодные условия по ипотечным кредитам. Сама Лиза Кук отрицает обвинения. Она подала в суд на Дональда Трампа, утверждая, что тот сфабриковал повод для ее увольнения и нарушил закон о ФРС.

В итоге Верховный суд заявил, что в данном случае президент страны не вправе увольнять члена управляющего совета ФРС, поскольку решения по этому регулятору входят в полномочия Конгресса США, который принял соответствующий закон о ФРС.

«Любые изменения в этой схеме должны исходить от Конгресса, а не от судов. Именно поэтому мы не можем принять доводы правительства в этом деле,— говорится в решении суда.— Это позволило бы президенту отстранять члена Федеральной резервной системы в любое время, по любой причине, без предварительного уведомления и без судебного контроля».

При этом суд отметил, что «окончательный вопрос о том, может ли президент отстранить госпожу Кук от должности по важной причине, будет частично зависеть от лежащих (в основе этой причины.— “Ъ”) фактов. В данном заключении мы не рассматривали факты, поскольку они еще не установлены или не проанализированы в соответствии с надлежащими правовыми стандартами».

Лиза Кук приветствовала исход дела, заявив, что «решение суда подтверждает принцип, лежавший в основе разумного управления экономикой на протяжении многих поколений: Федеральная резервная система должна принимать все свои решения, будучи свободной от политического вмешательства».

Ни Дональд Трамп, ни члены его администрации пока никак не прокомментировали решение суда.

Евгений Хвостик