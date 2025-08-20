Трамп потребовал отставки члена ФРС из-за скандала с ипотекой

Президент США Дональд Трамп призвал члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук подать в отставку из-за обвинений в мошенничестве с ипотекой. Эти обвинения выдвинул глава Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Билл Пулте, сторонник господина Трампа.

В соцсети Truth Social Трамп написал: «Кук должна уйти в отставку, немедленно». Он также прикрепил ссылку на статью Bloomberg, где подробно изложены претензии к Лизе Кук. Bloomberg отмечает, что отставка Лизы Кук создаст вакансию в руководстве ФРС, которую Дональд Трамп мог бы заполнить своим кандидатом.

15 августа Билл Пулте направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди. В письме господин Пулте призвал расследовать действия Лизы Кук. Билл Пулте утверждал, что госпожа Кук подделала банковские документы и сведения о собственности для получения выгодных условий по ипотечным кредитам.