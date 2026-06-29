Андрей Рублев уступил Роману Сафиуллину на старте Wimbledon

132-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел во второй круг Wimbledon. В первом раунде россиянин обыграл своего соотечественника Андрея Рублева, занимающего 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча продлилась 4 часа. Роман Сафиуллин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, одержал победу со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12). Соперником россиянина по второму кругу станет нидерландец Ботик ван де Зандсхулп (54-й в рейтинге ATP).

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд лондонского мейджора составил £64,2 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер.

Подробнее о перспективах российских теннисистов — в материале «Ъ» «Мирра Андреева котируется по-чемпионски».

Таисия Орлова