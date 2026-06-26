Мирра Андреева котируется по-чемпионски

В Лондоне состоялась жеребьевка Wimbledon, стартующего 29 июня. Недавний триумфатор Открытого чемпионата Франции россиянка Мирра Андреева, не выиграв ни одного матча на траве в нынешнем сезоне, тем не менее считается одной из четырех главных претенденток на главный приз в женском турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Heiko Becker / Reuters Мирра Андреева

Фото: Heiko Becker / Reuters

В этом году в Лондоне во время первой недели Wimbledon ожидается солнечная и в целом комфортная для тенниса погода. Но расклад сил перед стартом травяного турнира Большого шлема выглядит туманным.

У женщин явного фаворита нет. По мнению букмекеров, наилучшие шансы на победу у первой ракетки мира Арины Соболенко, которая ни разу не доходила на английском мейджоре до решающей стадии и трижды останавливалась в полуфинале. За ней идет Елена Рыбакина, чемпионка Wimbledon 2022 года. Вроде все логично, только на траве пока обе выглядят неубедительно. Соболенко дошла до полуфинала на турнире категории 500 в Берлине, где проиграла под ноль третий сет американке Джессике Пегуле, а Рыбакина, которая недавно испытывала дискомфорт в правом бедре, прежде чем сразу же вылететь из сетки в немецкой столице, сыграла четвертьфинал на аналогичном турнире в Лондоне.

Недостаточно фактуры и для прогнозов по поводу выступления остальных теннисисток первой десятки.

Можно лишь констатировать, что следом за Рыбакиной в букмекерском списке фаворитов расположились полька Ига Швентек, которая год назад неожиданно стала чемпионкой Wimbledon, и свежеиспеченная победительница Roland Garros Мирра Андреева. Обе на этой неделе в Бад-Хомбурге проиграли по своему единственному июньскому матчу на траве. Россиянка в прошлом году была в четвертьфинале Wimbledon, но сейчас в первом круге получила довольно неприятную соперницу — польку Магду Линетт.

Что касается 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс, которая в 44 года получила wild card, то она свой первый официальный матч в одиночном разряде за последние четыре года проведет с австралийкой Майей Джойнт, умеющей играть на траве, а в третьем может выйти на Швентек.

У двух главных фаворитов мужского турнира после завершения Открытого чемпионата Франции игровая практика отсутствовала.

Прошлогодний чемпион Wimbledon Янник Синнер, который в букмекерском списке фаворитом идет с большим отрывом, и следующий за ним 39-летний Новак Джокович за последний месяц вообще не участвовали в официальных состязаниях.

Итальянец, сдувшись на парижской жаре во втором круге Roland Garros, проходил углубленное медицинское обследование и не приехал на «пятисотник» в Галле, где выступал последние три года, а серб давно играет Wimbledon «с листа». В травяных турнирах, предваряющих английский мейджор, Джокович в последний раз принимал участие восемь лет назад. Тем не менее начиная с 2019 года он трижды брал в Лондоне титул и еще столько же раз уступал будущим чемпионам — дважды в финалах испанцу Карлосу Алькарасу и один раз в полуфинале Синнеру. Знаменитый ветеран как никто другой знает, как готовить себя к главным стартам и в отсутствие Алькараса, который долечивает травму руки, безусловно, может претендовать минимум на полуфинал, где теоретически выходит на Синнера.

А в четвертьфинале, если не произойдет сюрпризов, с итальянцем должен сыграть Даниил Медведев, получивший в первом круге 37-летнего Марина Чилича — хорватского финалиста Wimbledon 2017 года, который со своей мощной подачей на старте мейджора попробует тряхнуть стариной. Вторая ракетка России Андрей Рублев для начала сыграет с соотечественником Романом Сафиуллиным, которому для прохождения третьего круга квалификации понадобились почти пять часов, а Карен Хачанов встретится с британским победителем отборочных соревнований Билли Харрисом.

При этом на разминочных травяных турнирах сильнейшие российские теннисисты, мягко говоря, не блистали. Рублев и Хачанов, опустившийся за пределы первой двадцатки мирового рейтинга, потерпели поражения в своих стартовых матчах в Галле, а Медведев, прежде чем дойти там до четвертьфинала, был в полуфинале состязания 250 в голландском Хертогенбосе. Четыре выигранных матча на троих — показатель, который не обнадеживает.

Евгений Федяков