Гимнастка из Воронежа Мельникова не выступит на чемпионате России в 2026 году

Воронежская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова отказалась от участия в чемпионате России в 2026 году по состоянию здоровья. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация гимнастики России Фото: Федерация гимнастики России

Решение связано с желанием гимнастки «поберечь» ногу, травмированную в 2024 году. Как отметила Ангелина Мельникова, к чемпионату Европы ей важно подойти в оптимальной физической форме и «уверенной в своем теле». Соревнования пройдут с 13 по 16 августа в Загребе, Хорватии.

Ангелина Мельникова родилась 18 июля в Воронеже. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье. На Играх в Токио в 2021 году она завоевала золото в командном первенстве, а также бронзу в личном многоборье и на разновысоких брусьях. После этого российские гимнасты были отстранены от международных стартов, а нейтральный статус Ангелина Мельникова получила только в марте 2025 года. В том же году на чемпионате мира в Джакарте она одержала победу в личном многоборье и опорном прыжке, а также получила серебро в упражнениях на брусьях. В феврале 2026 года спортсменка выступала за итальянский клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli в чемпионате Италии, где помогла команде завоевать золото. В апреле на Кубке России она взяла бронзу в многоборье и серебро в вольных упражнениях. В ближайших планах гимнастки — участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

В мае Ангелина Мельникова стала победительницей в номинации «Спорт и киберспорт» рейтинга «30 до 30» российской редакции журнала Forbes. В апреле спортсменка завоевала две медали Кубка России: серебро в вольных упражнениях и бронзу в личном многоборье.

Кабира Гасанова