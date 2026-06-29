Россия пообещала ответить на снятие в Финляндии запрета на ввоз ядерного оружия
Россия примет военно-технические меры в ответ на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заверила, что ответ будет дан «своевременно и эффективно».
Госпожа Захарова отметила, что финские власти неоднократно говорили об «отсутствии прямой военной угрозы для финнов со стороны России». «Тем более беспочвенным видится данное решение, несущее собой реальные угрозы национальной безопасности нашей страны, купирование которых потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера»,— прокомментировала представитель МИД (цитата по «РИА Новости»).
26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон о ядерной энергетике, предполагающие отмену запрета на ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Изменения вступят в силу с 1 июля. С 1987 года в Финляндии действовал закон о ядерной энергетике. Он запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Глава финского Минобороны Антти Хяккянен говорил, что поправки необходимы для соответствия стандартам НАТО, в который Финляндия вступила в 2023 году на фоне российской военной операции на Украине.
Подробности — в материале «Ъ» «Финляндия потянулась за ядерным зонтиком».
Дискуссия о снятии запрета на ввоз и транзит ядерного оружия в Финляндии активно велась с момента подачи страной заявки на вступление в НАТО в 2022 году, а президент Финляндии Александр Стубб ещё до своего избрания высказывался за смягчение законодательства в этой сфере. В марте 2026 года Александр Стубб подтвердил, что Финляндия участвует в планировании НАТО по ядерному оружию, но при этом сама не будет являться ядерной державой. Правительство Финляндии рассматривало возможность отмены запрета, а Министерство обороны страны прорабатывало инициативу по пересмотру законодательства, объясняя это вступлением Финляндии в НАТО.
В МИД России при этом неоднократно предупреждали, что появление ядерного оружия в Финляндии либо его транзит будет учтено в российском военном планировании и расценивалось как конфронтация. Ещё в декабре 2023 года МИД РФ подчёркивал, что соглашение между Финляндией и США о сотрудничестве в оборонной сфере не содержит никаких ограничений по видам вооружений, включая ядерное оружие. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера для купирования угроз национальной безопасности.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее сообщал, что Россия укрепит свой военный потенциал на северо-западе в ответ на вступление Финляндии в НАТО. Он также обещал дополнительные шаги для обеспечения военной безопасности России в случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов Североатлантического альянса. Тем не менее, президент Владимир Путин заявлял, что само по себе вступление Финляндии в НАТО не является столь критичным, как возможное членство Украины, но отмечал, что ситуация изменится при появлении военной инфраструктуры НАТО.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в апреле 2024 года выражал надежду на то, что «разум все-таки возобладает», но при этом подчеркивал, что возврата к прежнему формату сотрудничества между Россией и Финляндией уже не будет. Он отмечал, что связи между странами практически полностью разрушены из-за Хельсинки, и Россия будет выстраивать дальнейшие шаги, исходя из своих национальных интересов в области безопасности.