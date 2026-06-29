Россия пообещала ответить на снятие в Финляндии запрета на ввоз ядерного оружия

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дискуссия о снятии запрета на ввоз и транзит ядерного оружия в Финляндии активно велась с момента подачи страной заявки на вступление в НАТО в 2022 году, а президент Финляндии Александр Стубб ещё до своего избрания высказывался за смягчение законодательства в этой сфере. В марте 2026 года Александр Стубб подтвердил, что Финляндия участвует в планировании НАТО по ядерному оружию, но при этом сама не будет являться ядерной державой. Правительство Финляндии рассматривало возможность отмены запрета, а Министерство обороны страны прорабатывало инициативу по пересмотру законодательства, объясняя это вступлением Финляндии в НАТО.

В МИД России при этом неоднократно предупреждали, что появление ядерного оружия в Финляндии либо его транзит будет учтено в российском военном планировании и расценивалось как конфронтация. Ещё в декабре 2023 года МИД РФ подчёркивал, что соглашение между Финляндией и США о сотрудничестве в оборонной сфере не содержит никаких ограничений по видам вооружений, включая ядерное оружие. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера для купирования угроз национальной безопасности.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее сообщал, что Россия укрепит свой военный потенциал на северо-западе в ответ на вступление Финляндии в НАТО. Он также обещал дополнительные шаги для обеспечения военной безопасности России в случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов Североатлантического альянса. Тем не менее, президент Владимир Путин заявлял, что само по себе вступление Финляндии в НАТО не является столь критичным, как возможное членство Украины, но отмечал, что ситуация изменится при появлении военной инфраструктуры НАТО.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в апреле 2024 года выражал надежду на то, что «разум все-таки возобладает», но при этом подчеркивал, что возврата к прежнему формату сотрудничества между Россией и Финляндией уже не будет. Он отмечал, что связи между странами практически полностью разрушены из-за Хельсинки, и Россия будет выстраивать дальнейшие шаги, исходя из своих национальных интересов в области безопасности.