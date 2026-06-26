Президент Стубб разрешил ввозить в Финляндию ядерное оружие
Президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон о ядерной энергетике, предполагающие отмену запрета на ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Закон вступит в силу с 1 июля. Это следует из данных на сайте парламента Финляндии.
Александр Стубб
Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters
Инициативу внесли в парламент Финляндии в апреле. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что после принятия закона страна продолжит соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства.
Закон Финляндии о ядерной энергетике был принят в 1987 году. Он запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Министр обороны говорил, что поправки в ядерное законодательство необходимы для соответствия стандартам НАТО. Финляндия вступила в блок в 2023 году.
Подробнее — в материале «Ъ» «Финляндия потянулась за ядерным зонтиком».
Дискуссия о снятии запрета на транзит ядерного оружия в Финляндии активно велась с момента вступления страны в НАТО в 2023 году. Еще в марте 2024 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал к пересмотру законодательства, запрещающего ввоз и транзит ядерного оружия, отметив, что страна отказалась от ограничений при вступлении в альянс. Президент Александр Стубб также выражал поддержку смягчению законодательства в этой сфере.
Процесс начался с одобрения поправок правительством Финляндии в марте 2026 года, которые были внесены в парламент в апреле. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркивал, что изменения необходимы для соответствия стандартам НАТО и обеспечения коллективной обороны, хотя страна продолжает соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия. Однако, несмотря на заявления о соответствии стандартам НАТО, вопрос о размещении ядерного оружия на территории Финляндии все еще вызывает дискуссии, поскольку большинство финляндских граждан выступают против такого размещения.
Россия выразила озабоченность по поводу возможного появления ядерного оружия в Финляндии. Дипломаты отмечали, что это станет «концентрированной конфронтацией» и будет учтено в российском военном планировании. Ранее, при подписании соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с США в декабре 2023 года, МИД РФ предупреждал, что документ не содержит ограничений по видам вооружений, включая ядерное оружие, а Москва примет ответные меры на наращивание военного потенциала НАТО на границе.