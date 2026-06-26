Президент Стубб разрешил ввозить в Финляндию ядерное оружие

Президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон о ядерной энергетике, предполагающие отмену запрета на ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Закон вступит в силу с 1 июля. Это следует из данных на сайте парламента Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стубб

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters Александр Стубб

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Инициативу внесли в парламент Финляндии в апреле. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что после принятия закона страна продолжит соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства.

Закон Финляндии о ядерной энергетике был принят в 1987 году. Он запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Министр обороны говорил, что поправки в ядерное законодательство необходимы для соответствия стандартам НАТО. Финляндия вступила в блок в 2023 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Финляндия потянулась за ядерным зонтиком».