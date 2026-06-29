Германия дала ответ на FCAS

Министерство обороны Германии готовит крупный контракт с мюнхенской компанией Helsing, которая занимается разработкой дронов и соответствующего ПО с использованием ИИ для авиационных систем. По данным Politico, контракт составляет €580 млн и станет частью более обширного проекта по созданию Германией истребителя шестого поколения (Combat Fighter System Nucleus, CFSN). Ранее этот проект осуществлялся совместно с Францией под названием Future Combat Air System (FCAS), но из-за разногласий сторон был закрыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Компания Helsing займется разработкой основной программной инфраструктуры для нового проекта Германии по созданию новейших БПЛА и истребителя шестого поколения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы немецкого Министерства обороны. Контракт для Helsing может составить около €580 млн и станет частью более широкой «национальной системы, объединяющей боевые самолеты, беспилотники, спутники».

По данным Politico, этот проект Германия начала после развала совместного франко-германского проекта под названием FCAS (Future Combat Air System) по созданию новейшего истребителя шестого поколения. О завершении совместной работы, которая велась с 2017 года, стало известно в начале июня. Елисейский дворец в своем заявлении подтвердил, что немецкое оборонное предприятие Airbus Defence and Space и французская Dassault Aviation не смогли достичь соглашения. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что восемь немецких оборонных компаний, включая Airbus Defence and Space, Diehl Defence, Hensoldt, MBDA Deutschland и MTU Aero Engines, создают промышленный альянс Team Gen 6 для разработки европейского истребителя шестого поколения.

Как сейчас отмечает Politico, этот проект получил название Combat Fighter System Nucleus (CFSN). Отдельно подчеркивается, что Министерство обороны Германии уделяет особое внимание диверсификации проекта, чтобы при создании нового истребителя и боевых беспилотников не было ключевой зависимости от какого-либо одного поставщика. Само Министерство обороны Германии никак не комментирует эти сообщения.

В соответствии с контрактом компания Helsing должна поставить два экспериментальных беспилотных боевых самолета, две наземные станции управления и соответствующее ПО, которое можно использовать для всего проекта.

Контракт состоит из двух частей, рассчитанных на 2026 и 2027 годы. Компания Helsing была основана в 2021 году и изначально занималась разработкой ПО для ИИ. Одним из ее первых инвесторов стал основатель стримингового сервиса Spotify шведский предприниматель Даниэл Эк, который в ноябре 2021 года вложил в компанию €100 млн. После начала полномасштабного военного конфликта на Украине в феврале 2022 года компания Helsing стала сотрудничать с компаниями Rheinmetall и Saab для интеграции ИИ в системы вооружения. В 2024–2025 годах компания представила боевые беспилотники с интегрированными системами ИИ, которые в том числе способны ориентироваться без GPS.

Евгений Хвостик