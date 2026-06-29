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Германия дала ответ на FCAS

Берлин самостоятельно разработает истребитель шестого поколения

Министерство обороны Германии готовит крупный контракт с мюнхенской компанией Helsing, которая занимается разработкой дронов и соответствующего ПО с использованием ИИ для авиационных систем. По данным Politico, контракт составляет €580 млн и станет частью более обширного проекта по созданию Германией истребителя шестого поколения (Combat Fighter System Nucleus, CFSN). Ранее этот проект осуществлялся совместно с Францией под названием Future Combat Air System (FCAS), но из-за разногласий сторон был закрыт.

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Компания Helsing займется разработкой основной программной инфраструктуры для нового проекта Германии по созданию новейших БПЛА и истребителя шестого поколения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы немецкого Министерства обороны. Контракт для Helsing может составить около €580 млн и станет частью более широкой «национальной системы, объединяющей боевые самолеты, беспилотники, спутники».

По данным Politico, этот проект Германия начала после развала совместного франко-германского проекта под названием FCAS (Future Combat Air System) по созданию новейшего истребителя шестого поколения. О завершении совместной работы, которая велась с 2017 года, стало известно в начале июня. Елисейский дворец в своем заявлении подтвердил, что немецкое оборонное предприятие Airbus Defence and Space и французская Dassault Aviation не смогли достичь соглашения. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что восемь немецких оборонных компаний, включая Airbus Defence and Space, Diehl Defence, Hensoldt, MBDA Deutschland и MTU Aero Engines, создают промышленный альянс Team Gen 6 для разработки европейского истребителя шестого поколения.

Как развалился проект совместной разработки истребителя нового поколения Германии и Франции

Как сейчас отмечает Politico, этот проект получил название Combat Fighter System Nucleus (CFSN). Отдельно подчеркивается, что Министерство обороны Германии уделяет особое внимание диверсификации проекта, чтобы при создании нового истребителя и боевых беспилотников не было ключевой зависимости от какого-либо одного поставщика. Само Министерство обороны Германии никак не комментирует эти сообщения.

В соответствии с контрактом компания Helsing должна поставить два экспериментальных беспилотных боевых самолета, две наземные станции управления и соответствующее ПО, которое можно использовать для всего проекта.

Контракт состоит из двух частей, рассчитанных на 2026 и 2027 годы. Компания Helsing была основана в 2021 году и изначально занималась разработкой ПО для ИИ. Одним из ее первых инвесторов стал основатель стримингового сервиса Spotify шведский предприниматель Даниэл Эк, который в ноябре 2021 года вложил в компанию €100 млн. После начала полномасштабного военного конфликта на Украине в феврале 2022 года компания Helsing стала сотрудничать с компаниями Rheinmetall и Saab для интеграции ИИ в системы вооружения. В 2024–2025 годах компания представила боевые беспилотники с интегрированными системами ИИ, которые в том числе способны ориентироваться без GPS.

Евгений Хвостик

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