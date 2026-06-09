Проект самолета развалился на куски

Франция и Германия отказались от проекта совместной разработки истребителя нового поколения, работа над которым велась с 2017 года. Провал случился из-за невозможности Европейской аэрокосмической группы Airbus, где лидирующие позиции занимает Германия, и французской Dassault Aviation договориться, кто в проекте главный, и согласовать технические характеристики будущего истребителя. Подобный исход стал серьезным ударом прежде всего по позициям президента Франции Эмманюэля Макрона — главного апологета более тесной европейской интеграции в сфере обороны на фоне декларируемой европейцами необходимости сдерживать Россию и сомнений в надежности альянса с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters, Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters, Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Инициатором разрыва выступили немцы. Вечером 8 июня немецкие официальные лица выступили с заявлением: канцлер Фридрих Мерц и президент Эмманюэль Макрон «пришли к общему выводу, что участвующие компании не смогут объединиться для создания совместного истребителя» и лидерам остается «признать эту реальность». Как отметил неназванный представитель правительства Германии изданию Politico, Мерц посоветовал Макрону прекратить дальнейшую совместную разработку истребителя нового поколения.

Французской стороне не осталось ничего, кроме как с сожалением к этому прислушаться — вечером 8 июня Елисейский дворец в своем заявлении подтвердил, что Airbus Defence and Space и Dassault Aviation не смогли достичь соглашения. В Париже — не без явной обиды — добавили: Франция по-прежнему считает, что франко-германское сотрудничество «имеет важное значение как для наших стран, так и для наших европейских партнеров в области обороны и безопасности».

Знаковый проект по разработке и созданию истребителя нового поколения стоимостью около €100 млрд, известный как Future Combat Air System (FCAS), был запущен Макроном вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в 2017 году. Новый истребитель был призван заменить немецкие Eurofighter и французские Rafale примерно к 2040 году.

Программа предполагала не только создание боевого самолета, но также беспилотников и «боевой облачной системы», которая объединила бы датчики, спутники, дроны и истребители.

Но спустя некоторое время после запуска проект, к которому также присоединилась Испания, стал стопориться из-за ожесточенных разногласий между французской компанией Dassault и немецкой Airbus Defence and Space относительно того, кто именно должен играть в нем первую скрипку. Прошлым летом наметился тупик: компания Dassault стала настаивать на том, что возглавить разработку истребителя должна именно она — с правом выбирать поставщиков, решать, как распределять работу по проекту, и выступать в качестве единственного связующего звена с заказчиками. Airbus при этом была бы отведена роль субподрядчика. Немецкую компанию такой расклад не устроил: в Airbus заявили, что в таком случае европейская программа сотрудничества превратится в создание французского истребителя при поддержке немецкой и испанской промышленности.

Помимо споров о том, кто главный, стороны неоднократно расходились по вопросам доступа к интеллектуальной собственности и по техническим характеристикам будущего истребителя.

Франция хотела получить по итогам более легкий реактивный самолет для авианосцев, а Германия заявляла о том, что ей не нужен самолет, способный нести ядерное оружие и приземляться на авианосец, настаивая на разработке более тяжелого варианта для задач завоевания превосходства в воздухе.

На каком-то этапе Берлин предложил построить сразу два типа самолетов, но Париж отверг такой вариант.

Весной канцлер Мерц и президент Макрон договорились дать компаниям еще один шанс согласовать все проблемные моменты, но к началу нынешнего лета стало очевидно: разногласия носят принципиальный характер и никаких перспектив в преодолении расхождений между участвующими в проекте оружейными компаниями нет. По данным Reuters, о том, что FCAS окончательно и бесповоротно пришел конец, Мерц сказал Макрону на полях саммита ЕС—Западные Балканы в Черногории на прошлой неделе. Официально же канцлер Германии, по данным французской газеты La Tribune, объявит о своем решении 10 июня на открытии авиасалона ILA в Берлине.

Неспособность достичь соглашения по одной из самых амбициозных оборонных программ в очередной раз демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются попытки Европы восстановить свой военный потенциал после десятилетий недофинансирования.

И во многом это удар именно по позициям президента Франции, дольше и активнее других европейских лидеров ратовавшего за более тесную европейскую интеграцию в сфере обороны — как в связи с часто декларируемой необходимостью противостояния России, так и на фоне серьезной трещины в партнерстве Европы с США, в том числе в области безопасности.

Нынешний провал стал далеко не первым в череде сложных и дорогостоящих многонациональных программ, о которых европейцы ранее договорились, но так пока и не осуществили. В последние годы, в частности, застопорились французско-немецкие совместные планы по созданию морских патрульных самолетов, танков нового поколения и артиллерийских систем.

С определенными трудностями столкнулся и совместный проект Италии, Великобритании и Японии по созданию реактивного истребителя Global Combat Air Programme.

А сама Франция ранее фактически отказалась от многомиллиардной программы Eurodrone, в которой также должны участвовать Германия, Италия и Испания, сославшись на его дороговизну и постоянные задержки, что сделало будущее этого проекта по разработке европейского БПЛА достаточно туманным.

Наталия Портякова