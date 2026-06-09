La Tribune: Германия основала новый альянс для создания европейского истребителя

Восемь немецких оборонных компаний, включая Airbus Defence and Space, Diehl Defence, Hensoldt, MBDA Deutschland и MTU Aero Engines, создают промышленный альянс Team Gen 6 для разработки европейского истребителя шестого поколения. Об этом сообщает La Tribune со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Официально о создании альянса будет объявлено на берлинском авиасалоне ILA. Он стартует 10 июня.

Это уже вторая попытка общеевропейской разработки истребителя нового поколения. Предыдущий проект — Future Combat Air System — был запущен Францией и Германией в 2017 году. Позже к нему присоединилась Испания. Однако, из-за многочисленных разногласий между французской компанией Dassault и немецкой Airbus Defence and Space проект был свернут.

Екатерина Наумова