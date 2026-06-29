Трамп анонсировал переговоры США и Ирана в Дохе 30 июня

Американо-иранские переговоры состоятся 30 июня в Дохе, Катар. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Встречу, по его словам, запросил Иран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nicolas Economou / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Последние несколько дней Вашингтон и Тегеран обменивались ударами. Американская сторона утверждает, что за срыв режима прекращения огня ответственен Иран. Тем не менее накануне Reuters со ссылкой на источник писал, что стороны договорились прекратить боевые действия и возобновить переговоры по всем пунктам меморандума. Агентство также сообщало о возможности встречи представителей двух стран в Катаре 30 июня, ту же информацию узнало Axios.

О реакции мировых СМИ на обмен ударами между Ираном и США читайте в материале «Трамп не захочет возобновлять войну до промежуточных выборов в США».