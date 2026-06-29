«Трамп не захочет возобновлять войну до промежуточных выборов в США»

Инициированный Ираном обмен ударами с США продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем мировыми медиа. Аналитики говорят о том, что Иран побеждает в «Ормузской битве». Кто-то отмечает нежелание Ирана терять важный рычаг влияния — контроль над Ормузом и то, что США не готовы к масштабным боевым действиям перед промежуточными выборами. Кто-то рассуждает о максимально неконкретном тексте самого исламабадского меморандума и делает из этого определенные выводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Иран побеждает в Ормузской битве Бестселлером, так сказать, трамповского меморандума о взаимопонимании с Ираном было то, что он по крайней мере открыл Ормузский пролив. Ну, а теперь режим пытается аннулировать это положение, используя военную силу против торговых судов, стран Залива и баз США. Все это нарушает соглашение и ставит под сомнение то, зачем господин Трамп его подписал… «Очень может быть, что они никогда ничему не научатся»,— написал господин Трамп об Иране в воскресенье. Или же это американские политики никогда ничему не учатся? Вице-президент Джей Ди Вэнс хвалится, что «изменившиеся» командиры Корпуса стражей исламской революции готовы «перевернуть страницу» в отношениях с США. Он даже достиг, по его словам, «джентельменского соглашения» с ними. Вот только они никакие не джентльмены. Это тот же террористический режим, и это та самая Ормузская битва, от которой, как думал господин Трамп, ему удалось увернуться… Режим хочет завоевать пролив и превратить его в пункт для взимания денег за проход… Они не верят громогласным заявлениям господина Трампа в соцсетях, видя его нежелание обеспечить соблюдение условий перемирия.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Новые столкновения в Персидском заливе подтверждают, что американо-иранский меморандум был сформулирован слишком широко Внезапный новый всплеск столкновений в Персидском заливе — всего через десять дней после того, как Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы завершить конфликт,— угрожает вновь ввергнуть эти две страны в войну. По-видимому, намеренный выбор запутанных и расплывчатых терминов в меморандуме не выдержал давления противоречащих друг другу интерпретаций, и в результате сторонники сделки в Тегеране оказались в невыгодном положении. Заявления о том, что иранское правительство не должно было соглашаться на открытие Ормузского пролива, множатся — и не только среди сторонников жесткой линии.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Иран ставит под угрозу мирные переговоры с США ради сохранения рычагов влияния над проливом Четырехдневный цикл ударов и контрударов, спровоцированный Ираном в отношении США в Ормузском проливе, поставил под угрозу недавно достигнутое перемирие… Однако, по мнению аналитиков, такой гамбит был Ирану необходим. Обретенная им способность нарушать судоходство по этому морскому пути, имеющему ключевое значение для мировой экономики, является важнейшим рычагом влияния, потерю которого Иран не может себе позволить… Готовность Ирана провоцировать конфликт в разгар мирного процесса соответствует подходу новых правителей Ирана, которые хотят показать, что они в равной степени готовы заключить соглашение с Вашингтоном, или вступить с ним в войну… Иранские лидеры, кроме того, возможно, считают, что сейчас удачное время для того, чтобы рисковать, поскольку полагают, что Трамп не захочет возобновлять войну до промежуточных выборов в США.

Bild (Берлин, Германия) США и Иран не хотят атаковать друг друга — пока что Сначала угрозы, затем дипломатия — в очередной раз: после новых ударов в Ормузском проливе и вокруг него США и Иран договорились больше не атаковать друг друга. Но ситуация остается нестабильной. Перемирие между Вашингтоном и Тегераном длится всего 11 дней. Но мир пока все еще не восстановлен. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В центре внимания важнейший пролив мира — Ормузский. Основная проблема: кто может принимать решения в отношении пролива? Позиция Ирана: суда должны согласовывать свой маршрут — при единоличном контроле Ирана. Позиция США: торговые суда должны свободно проходить через пролив.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) В чем суть ст. 5 меморандума о взаимопонимании и почему именно на нее возлагают ответственность за удары в Ормузе? Иран и США обменялись ударами из-за навигации через Ормузский пролив, который стал основным камнем преткновения. Вопрос контроля над Ормузским проливом спровоцировал цикл взаимных ударов между Ираном и Соединенными Штатами, угрожая довести их хрупкий меморандум о взаимопонимании до разрыва. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении меморандума, в частности, ст. 5, обеспечивающей безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Борьба разгорелась из-за контроля над узким водным путем, который Тегеран использует за столом переговоров как геостратегический рычаг. (Тегеранские эксперты отмечают, что.— “Ъ”) Иран рассматривает пролив как средство сдерживания будущих атак США.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов