Новосибирский завод «Искра» требует 263 млн рублей с МУП «Энергия»

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск АО «Механический завод “Искра”» к муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Энергия». Сумма требований составляет 263,9 млн руб. Как следует из картотеки арбитражных дел, задолженность возникла в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору энергоснабжения. Другая информация не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Параллельно региональный арбитражный суд рассматривает заявление завода «Искра» о признании МУП «Энергия» банкротом в связи с наличием просроченной задолженности. О намерении обратиться в суд с заявлением о признании муниципального предприятия несостоятельным также сообщили ООО «Сиаск-Энерго», ФГУП «УЭВ», ООО «Сибирская теплоснабжающая компания» и ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод».

Подконтрольное госкорпорации «Ростех» АО «Механический завод Искра» является одним из крупнейших кредиторов «Энергии». Предприятие владеет газовой котельной и поставляет контрагентам тепловую энергию.

МУП «Энергия» занимается производством пара и горячей воды, а также обеспечивает работоспособность тепловых сетей. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 861,6 млн руб., что на 9,7% больше, чем в 2024 году (785,1 млн руб.). Однако при росте выручки чистый убыток увеличился на 19,1% и достиг 567,1 млн руб. против 476,3 млн руб. годом ранее.

Лолита Белова