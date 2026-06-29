Трамп решил перестроить поле для гольфа в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проведет реконструкцию обшественного поля для гольфа в парке Восточный Потомак в Вашингтоне. Работы начнутся 1 сентября текущего года, написал американский президент в Truth Social. Господин Трамп, который недавно осмотрел поле, назвал его «старым и обветшавшим». Он утверждает, что после реконструкции поле в Вашингтоне станет «одним из величайших полей для гольфа в мире».

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Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Заявлению Дональда Трампа предшествовал конфликт администрации США с организацией National Links Trust, управляющей общественными полями для гольфа в Вашингтоне. Организация подавала в суд на администрацию, требуя заблокировать подготовленный ею проект реконструкции поля в Восточном Потомаке. Однако в мае этого года National Links Trust и администрация США пришли к соглашению.

Реконструкция поля для гольфа стала очередным строительным проектом господина Трампа в Вашингтоне. Ранее он распорядился создать в Белом доме бальный зал, построить в городе триумфальную арку и провести реконструкцию Отражающего бассейна рядом с Мемориалом Линкольна. Многие из этих планов вызывали недовольство, в том числе в Республиканской партии, скандалы и судебные разбирательства.

Яна Рождественская