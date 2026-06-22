Дональд Трамп обвинил вандалов в повреждении бассейна Мемориала Линкольна
Президент США Дональд Трамп написал в Thuth Social, что вандалы повредили Отражающий бассейн рядом с Мемориалом Линкольна в Вашингтоне. По его словам, они сделали надрез на дне, а также залили в бассейн «разъедающие и разрушающие химикаты», при этом никаких доказательств этого он не привел. Господин Трамп также написал, что полиция уже арестовала несколько человек за такой вандализм. Позже он заявил, что лично проинспектировал Отражающий бассейн и что работы по его ремонту начнутся «немедленно».
Заявление господина Трампа стало продолжением дискуссии по поводу реконструкции Отражающего бассейна. Ее провели к 250-летию США после заявлений президента, что бассейн «абсолютно грязный». Работы обошлись более чем в $14 млн. Бассейн был открыт после ремонта 6 июня. После этого СМИ и пользователи соцсетей писали, что водоем зарос водорослями, а новая синяя краска, которой покрасили его дно во время реконструкции, отслаивается.
Как пишут американские СМИ, на прошлой неделе полиция арестовала рядом с монументом Дэвида Херна — участника нескольких Олимпийских игр в гребле на каноэ. Его обвинили в нанесении ущерба государственной собственности. Сам господин Херн заявляет, что просто подошел к бассейну и потрогал уже отвалившиеся куски краски. Журналистка CBS News Эмма Николсон также писала, что в администрации президента США ей сообщили о пятерых арестованных по этому делу.
Вандализм, такой как повреждение Отражающего бассейна, относится к категории уголовных преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Заявления президента Дональда Трампа о том, что полиция арестовала несколько человек за вандализм, уже имели прецеденты, когда президент инициировал решительные меры против преступности. Ранее Трамп объявлял о переводе полиции Вашингтона в федеральное подчинение и вводил Национальную гвардию для борьбы с преступностью. Эти действия были ответом на резонансные преступления, включая нападения и убийства, и зачастую встречали критику со стороны местных властей и законодателей-демократов, обвиняющих Трампа в превышении полномочий.
Интересно, что сам Дональд Трамп неоднократно оказывался фигурантом различных уголовных и судебных дел, включая обвинения в сговоре с целью обмана США, фальсификации показаний свидетелей, препятствовании расследованию после штурма Капитолия, а также дела, связанные с фальсификацией бухгалтерской отчетности и ненадлежащим обращением с секретными документами. Однако, согласно американскому законодательству, обвинение или даже обвинительный приговор не мешают ему баллотироваться на пост президента. Несмотря на многочисленные судебные разбирательства и значительные расходы на адвокатов (до $5 млн в месяц), которые могли бы негативно сказаться на его бизнес-империи, эти инциденты, по некоторым оценкам, лишь увеличивают его популярность среди сторонников.