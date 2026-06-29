В Кушве восстановили 28 пострадавших от урагана домов

Во время работ по устранению последствий урагана в Кушве восстановили 28 жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. В выходные этим занимались 115 человек, с сегодняшнего дня число рабочих увеличили до 150. К открытию готовятся детские сады, в школе ремонт продолжается. Для ремонта Кушвинской городской больницы заключены контракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

В городе развернут штаб, в котором с жителями работают представители региональных министерств и ведомств. Идет сбор гуманитарной помощи: в частности, людям, у которых нет газа и света, раздадут газовые плитки. «Кушвинцы, чье имущество пострадало от урагана, получают положенные выплаты. Направлены 163 единовременные муниципальные выплаты, а также региональные платежи в связи с утратой имущества»,— добавил губернатор.

Энергетическую инфраструктуру в городе продолжают восстанавливать, в помещениях проверяют проводку. Завершены работы на линиях электропередач напряжением 0,4 кВ: подключено 478 абонентов из 570. Сегодня электричество должно вернуться в 27 домов из 60, оставшихся без света. Строительство двух новых газопроводов на улицах Чапаева и 9 Января завершится в ближайшие дни. Пуск газа уже выполнен в 34 дома из 76, до 5 июля планируется еще 27 пусков. Также в городе продолжается уборка: большой объем работ связан с вырубкой и распиловкой поврежденных деревьев, очищены воинский мемориал и около 60 м русла реки Кушва — специалисты производят отсыпку берегов, чтобы предотвратить разлив реки.

Кроме того, против вирусного гепатита вакцинировались 38 взрослых и 31 ребенок.

В результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Пострадал 21 человек. На следующий день после смерча город столкнулся с новой проблемой: из-за подъема уровня воды в реке улицы Кушвы затопило. Из регионального резервного фонда выделили 31,3 млн руб. на первоначальные выплаты пострадавшим. В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А.

Подробнее о смерче и разрушениях — в материале «Выхожу, смотрю, а двора нет»

Ирина Пичурина