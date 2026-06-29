Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище

Похороны бывшего министра обороны Сергея Иванова пройдут 30 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники из окружения чиновника.

Сергей Иванов (слева)

Сергей Иванов (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Иванов (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экс-министр обороны России, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов умер 26 июня. Ему было 73 года.

Сергей Иванов возглавлял Минобороны России с 2001 по 2007 год. В мае 2008-го стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011–2016 годах руководил администрацией президента. С августа 2016-го по февраль 2026 года был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

О его жизни и карьере — в материале «Ъ» «Самый человечный Иванов».

Фотогалерея

Каким был Сергей Иванов

Предыдущая фотография
Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, в одном подразделении с Владимиром Путиным

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, в одном подразделении с Владимиром Путиным

Фото: Личный архив Сергея Иванова

Сергей Иванов (в центре) во время службы в армии

Сергей Иванов (в центре) во время службы в армии

Фото: Личный архив Сергея Иванова

С 1991 по 1998 год служил в СВР, в 1998-м назначен замдиректора ФСБ РФ. С 1999 года — секретарь Совбеза РФ. С 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны России

С 1991 по 1998 год служил в СВР, в 1998-м назначен замдиректора ФСБ РФ. С 1999 года — секретарь Совбеза РФ. С 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны России

Фото: Коммерсантъ / Леонид Якутин  /  купить фото

Слева направо: зампред правительства по социальным вопросам Валентина Матвиенко, зампред правительства по военно-промышленному комплексу Илья Клебанов, министр обороны Сергей Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов на заседании, 2001 год

Слева направо: зампред правительства по социальным вопросам Валентина Матвиенко, зампред правительства по военно-промышленному комплексу Илья Клебанов, министр обороны Сергей Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов на заседании, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади, посвященный 56-ой годовщине Дня Победы, 2001 год

Военный парад на Красной площади, посвященный 56-ой годовщине Дня Победы, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны Сергей Иванов с главнокомандующим ВВС РФ Анатолием Корнуковым, 2001 год

Министр обороны Сергей Иванов с главнокомандующим ВВС РФ Анатолием Корнуковым, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Помощник президента Сергей Ястржембский (слева) и министр обороны Сергей Иванов на чемпионате России по футболу во время матча между командами «Спартак» и ЦСКА, 2002 год

Помощник президента Сергей Ястржембский (слева) и министр обороны Сергей Иванов на чемпионате России по футболу во время матча между командами «Спартак» и ЦСКА, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения НПО «Машиностроение», 2002 год

С президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения НПО «Машиностроение», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посещение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Калининец, 2003 год

Посещение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Калининец, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С министром иностранных дел России Игорем Ивановым на открытии выставки «Шарль де Голль» ГИМе, 2003 год

С министром иностранных дел России Игорем Ивановым на открытии выставки «Шарль де Голль» ГИМе, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С замглавы АП Сергеем Приходько на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле, 2003 год

С замглавы АП Сергеем Приходько на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На открытии всероссийской специализированной выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных сил», 2003 год

На открытии всероссийской специализированной выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных сил», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, 2004 год

С президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов и министр иностранных дел Игорь Иванов в Кремле, 2004 год

Слева направо: директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов и министр иностранных дел Игорь Иванов в Кремле, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На заседании Госдумы, 2004 год

На заседании Госдумы, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В городе Юрге Кемеровской области на встрече с личным составом 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады

В городе Юрге Кемеровской области на встрече с личным составом 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

С президентом РФ Владимиром Путиным и главой АП Дмитрием Медведевым на саммите в Братиславе, 2005 год

С президентом РФ Владимиром Путиным и главой АП Дмитрием Медведевым на саммите в Братиславе, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На баскетбольном матче между командами ЦСКА (Москва) и «Тау Керамика» (Испания) в ходе полуфинала Евролиги ULEB, 2005 год

На баскетбольном матче между командами ЦСКА (Москва) и «Тау Керамика» (Испания) в ходе полуфинала Евролиги ULEB, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание нового наплавного понтонного моста на реке Волге, 2005 год

Испытание нового наплавного понтонного моста на реке Волге, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

Министр обороны России Сергей Иванов (слева) и губернатор Камчатки Михаил Машковцев (в центре) после завершения спасательной операции по подъему батискафа АС-28, 2005 год

Министр обороны России Сергей Иванов (слева) и губернатор Камчатки Михаил Машковцев (в центре) после завершения спасательной операции по подъему батискафа АС-28, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Встреча с президентом России в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Встреча с президентом России в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание танка Т-90С на полигоне «Старатель», 2005 год

Испытание танка Т-90С на полигоне «Старатель», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын  /  купить фото

Пресс-конференция после встречи с воспитанниками спортивных школ Новосибирской области, 2006 год

Пресс-конференция после встречи с воспитанниками спортивных школ Новосибирской области, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

Пресс-конференции в Министерстве обороны, 2006 год

Пресс-конференции в Министерстве обороны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Визит на производственное объединение ОАО «Роствертол». Слева — гендиректор ОАО «Роствертол» Борис Слюсарь. 2006 год

Визит на производственное объединение ОАО «Роствертол». Слева — гендиректор ОАО «Роствертол» Борис Слюсарь. 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

На выставке, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 2006 год

На выставке, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

С президентом Российской футбольной премьер-лиги Евгением Гинером на церемонии вручения Кубка за победу в Чемпионате России футбольной команде ЦСКА, 2006 год

С президентом Российской футбольной премьер-лиги Евгением Гинером на церемонии вручения Кубка за победу в Чемпионате России футбольной команде ЦСКА, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году Сергей Иванов стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента &lt;br>На фото: церемония открытия Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech 2010 в ЦВК «Экспоцентр», 2010 год

В 2008 году Сергей Иванов стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента
На фото: церемония открытия Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech 2010 в ЦВК «Экспоцентр», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, министр обороны Анатолий Сердюков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель АП Сергей Иванов на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, 2012 год

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, министр обороны Анатолий Сердюков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель АП Сергей Иванов на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон в Кремле, 2015 год

С членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон в Кремле, 2015 год

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

С 2016 по февраль 2026 года Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта &lt;br>На фото: на благотворительном матче по баскетболу, организованном благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», 2017 год

С 2016 по февраль 2026 года Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
На фото: на благотворительном матче по баскетболу, организованном благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Во время интервью, 2018 год

Во время интервью, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

На церемонии открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», 2019 год

На церемонии открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 33

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, в одном подразделении с Владимиром Путиным

Фото: Личный архив Сергея Иванова

Сергей Иванов (в центре) во время службы в армии

Фото: Личный архив Сергея Иванова

С 1991 по 1998 год служил в СВР, в 1998-м назначен замдиректора ФСБ РФ. С 1999 года — секретарь Совбеза РФ. С 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны России

Фото: Коммерсантъ / Леонид Якутин  /  купить фото

Слева направо: зампред правительства по социальным вопросам Валентина Матвиенко, зампред правительства по военно-промышленному комплексу Илья Клебанов, министр обороны Сергей Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов на заседании, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади, посвященный 56-ой годовщине Дня Победы, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны Сергей Иванов с главнокомандующим ВВС РФ Анатолием Корнуковым, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Помощник президента Сергей Ястржембский (слева) и министр обороны Сергей Иванов на чемпионате России по футболу во время матча между командами «Спартак» и ЦСКА, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения НПО «Машиностроение», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посещение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Калининец, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С министром иностранных дел России Игорем Ивановым на открытии выставки «Шарль де Голль» ГИМе, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С замглавы АП Сергеем Приходько на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На открытии всероссийской специализированной выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных сил», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов и министр иностранных дел Игорь Иванов в Кремле, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На заседании Госдумы, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В городе Юрге Кемеровской области на встрече с личным составом 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

С президентом РФ Владимиром Путиным и главой АП Дмитрием Медведевым на саммите в Братиславе, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На баскетбольном матче между командами ЦСКА (Москва) и «Тау Керамика» (Испания) в ходе полуфинала Евролиги ULEB, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание нового наплавного понтонного моста на реке Волге, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

Министр обороны России Сергей Иванов (слева) и губернатор Камчатки Михаил Машковцев (в центре) после завершения спасательной операции по подъему батискафа АС-28, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Встреча с президентом России в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание танка Т-90С на полигоне «Старатель», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын  /  купить фото

Пресс-конференция после встречи с воспитанниками спортивных школ Новосибирской области, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

Пресс-конференции в Министерстве обороны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Визит на производственное объединение ОАО «Роствертол». Слева — гендиректор ОАО «Роствертол» Борис Слюсарь. 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

На выставке, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

С президентом Российской футбольной премьер-лиги Евгением Гинером на церемонии вручения Кубка за победу в Чемпионате России футбольной команде ЦСКА, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году Сергей Иванов стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента
На фото: церемония открытия Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech 2010 в ЦВК «Экспоцентр», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, министр обороны Анатолий Сердюков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель АП Сергей Иванов на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон в Кремле, 2015 год

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

С 2016 по февраль 2026 года Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
На фото: на благотворительном матче по баскетболу, организованном благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Во время интервью, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

На церемонии открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд