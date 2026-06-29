Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище

Похороны бывшего министра обороны Сергея Иванова пройдут 30 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники из окружения чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Иванов (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экс-министр обороны России, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов умер 26 июня. Ему было 73 года.

Сергей Иванов возглавлял Минобороны России с 2001 по 2007 год. В мае 2008-го стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011–2016 годах руководил администрацией президента. С августа 2016-го по февраль 2026 года был спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

О его жизни и карьере — в материале «Ъ» «Самый человечный Иванов».