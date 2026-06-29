Дело экс-главы челябинского фонда капремонта о взятках передали в суд

В Центральный районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктора Тихоненко. Его обвиняют в получении взяток и превышении полномочий (ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), указано в картотеке суда.

Материалы дела уже переданы судье. На данный момент дата заседания для их рассмотрения не назначена. Виктора Тихоненко задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в марте прошлого года. По версии следствия, директор фонда заключил договор на капитальный ремонт крыши дома №37 на улице Сони Кривой с подрядчиком, уже ремонтировавшим этот объект. В марте 2025 года он подписал акт приемки работ, которые фактически не проводились, и оплатил организации 6,3 млн руб.

Кроме того, в апреле 2018 года, когда господин Тихоненко работал начальником отдела учреждения, представитель компании предоставил ему скидку на квартиру в размере 764 тыс. руб. Взамен сотрудник фонда внес в конкурсную документацию по замене лифтов требования к подрядчикам, которые ограничивают конкуренцию. Это позволило организации беспрепятственно выигрывать аукционы.

Недавно Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему депутату законодательного собрания Челябинской области Илье Бархатову. Его признали виновным в посредничестве по делу о взятках. Суд установил, что в 2016–2018 годах Илья Бархатов помог предпринимателю передать взятку на сумму более 8 млн руб. бывшему начальнику отдела закупок и организации торгов «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрею Шадрину. Бизнесмен взамен хотел получать информацию о предстоящих аукционах, договорах и ценах на капремонт в домах.

Виталина Ярховска