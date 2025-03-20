ФСБ задержала главу регоператора капремонта Челябинской области

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктора Тихоненко. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, с ноября 2024 года по март 2025-го директор фонда, действуя в интересах коммерческой организации, сговорившись с заместителем Артемом Скурихиным, организовал конкурсные процедуры с нарушением закона и заключил с компанией договор на капремонт кровли многоквартирного дома в Челябинске по завышенной стоимости. Ущерб фонду оценивается в сумму 3,4 млн руб.

По местам жительства и работы Виктора Тихоненко проводятся оперативно-следственные мероприятия. По данным источника в правоохранительных органах, обыски также проходят у Артема Скурихина.