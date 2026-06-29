На Урале силовики задержали предполагаемого члена ОПГ, похищавшей людей

Силовики задержали в Краснодаре четвертого предполагаемого члена организованной преступной группы из Заречного — Сергея Савченко, сообщил источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах. Членов ОПГ обвиняют в похищении людей. Сергей Савченко признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

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Ранее были задержаны и арестованы Белоярским районным судом другие возможные члены ОПГ: Павел Газизов, Илья Зверев и Абакар Бамматов. Они обвиняются в похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Правоохранительные органы выявили около преступных 100 эпизодов. Впрочем, уголовное дело возбуждено на данный момент только по одному.

По данным следственных органов, в 2025 году обвиняемые вывозили местных жителей в малолюдные места, где, избивая, вымогали у них деньги. Подозреваемые прикрывались псевдопатриотической работой НКО под названием «Оплот Родины».

Сама организация в социальных сетях вступилась за арестованных, написав о сфабрикованности дела с подачи местных чиновников. «Для возбуждения уголовного дела использованы события полуторагодовалой давности, ничем не подтвержденные сведения маргинальных личностей. Местные чиновники, увидя, что ребят любят и поддерживает весь город, решили убрать их с пути, задействуя все свои ресурсы»,— написали в сообществе «Оплот Родины».

Артем Путилов