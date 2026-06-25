В Свердловской области задержали членов ОПГ, обвиняемых в похищении людей

Силовики задержали предполагаемых членов организованной преступной группы, обвиняемых в похищении людей в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, ОПГ действовала в Заречном и Белоярском (Свердловская область). На данный момент задержаны трое жителей Заречного.

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По данным следственных органов, в 2025 году обвиняемые вывозили местных жителей в малолюдные места, где, избивая, вымогали у них деньги. Подозреваемые прикрывались псевдопатриотической работой НКО.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении участников группы по статьям о похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). ОПГ была ликвидирована совместными силами СУ СКР по Свердловской области и ФСБ. Задерживала фигурантов группа СОБР.

По данным СКР, обвиняемые проверяются на причастность к другим преступлениям. «Перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Артем Путилов