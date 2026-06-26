Суд на Урале арестовал троих обвиняемых в похищении людей и вымогательстве

Белоярский районный суд заключил под стражу трех местных жителей, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве. Илья Зверев арестован до 22 августа, Павел Газизов и Абакар Бамматов — до 23 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фигуранты обвиняются по статьям о похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, в 2025 году они вывозили местных жителей в малолюдные места, где, избивая, вымогали у них деньги. Сообщалось, что фигуранты прикрывались псевдопатриотической работой НКО.

Полина Бабинцева