Путин: переговоры с Украиной можно провести в Минске
Президент России Владимир Путин допустил, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске, если до них дойдет дело. Он напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались в столице Белоруссии.
По словам господина Путина, президент Белоруссии Александр Лукашенко «готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами». «Уверен, что, если дело когда-то дойдет до переговоров, можно использовать тоже белорусские возможности»,— сказал российский президент в интервью Павлу Зарубину.
4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину. Господин Зеленский предложил президенту России провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. От проведения переговоров в Москве украинский президент отказался. Господин Путин в ответ заявил, что пока не видит смысла в личной встрече с господином Зеленским.
О попытках урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Обещанного и года не ждут».
Ранее Владимир Путин уже заявлял о готовности России к мирным переговорам по украинскому конфликту, подчеркивая, что Москва не отказывалась от переговорного процесса, а Киев, наоборот, прекратил его и законодательно запретил вести переговоры с действующим Президентом РФ. Он также отмечал, что для устойчивого урегулирования необходимо устранить первопричины конфликта и выражал надежду на скорейшее его завершение, предлагая обсудить условия новой архитектуры европейской безопасности.
В декабре 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон высказывался о пользе возобновления диалога с Владимиром Путиным, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Европе назначить спецпосланника для переговоров с Россией, чтобы избежать ситуации, при которой США могли бы заключить сделку с Россией без участия европейских стран. Однако министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявляла, что не видит доказательств готовности Путина к миру.
В ходе переговоров с Дональдом Трампом в Анакоридже (Аляска, в 2025 году) Владимир Путин отмечал, что ситуация на Украине связана с фундаментальными угрозами национальной безопасности России и что Москва искренне заинтересована в завершении конфликта на своих условиях. В ответ на это Дональд Трамп говорил о необходимости обеспечить безопасность Украины и выражал надежду на конструктивное восприятие этих предложений Киевом и европейскими столицами.
Владимир Путин также утверждал, что если бы Украина продолжила переговоры еще полтора года назад, конфликт бы закончился. При этом мирные переговоры между Россией и Украиной фактически были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева, который затем в октябре подписал указ, запрещающий дальнейшие переговоры с действующим Президентом России.