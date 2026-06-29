Путин: переговоры с Украиной можно провести в Минске

Президент России Владимир Путин допустил, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске, если до них дойдет дело. Он напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались в столице Белоруссии.

По словам господина Путина, президент Белоруссии Александр Лукашенко «готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами». «Уверен, что, если дело когда-то дойдет до переговоров, можно использовать тоже белорусские возможности»,— сказал российский президент в интервью Павлу Зарубину.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину. Господин Зеленский предложил президенту России провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. От проведения переговоров в Москве украинский президент отказался. Господин Путин в ответ заявил, что пока не видит смысла в личной встрече с господином Зеленским.

О попытках урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Обещанного и года не ждут».