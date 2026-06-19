Нижневартовск накрыл смог из-за лесных пожаров в соседних регионах

Лесные пожары, действующие на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры), Томской области и Красноярского края, стали причиной смога и запаха гари в Нижневартовске, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ГУ МЧС по ХМАО-Югре, на 19 июня в Нижневартовском районе зафиксированы четыре лесных пожара вблизи населенных пунктов Большетархово, Ларьяк и Сосновый Бор. Кроме того, на границе Нижневартовского района — в Красноярском крае и Томской области действуют крупные пожары, введен режим ЧС.

«Ветер принес к нам дым с лесных пожаров, которые действуют на территории соседних регионов. Роспотребнадзор будет проводить измерение концентрации вредных веществ в воздухе. На данный момент мы рекомендуем жителям города воздержаться от посещения лесов, а также соблюдать меры пожарной безопасности при выезде на загородные участки»,— сообщил исполняющий обязанности директора МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» Андрей Механошин.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к вечеру ожидается изменение направления ветра, что может улучшить ситуацию и снизить концентрацию дыма. Однако при смене погодных условий смог и запах гари могут вновь вернуться в город.

Полина Бабинцева