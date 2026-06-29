Кредиты на 10 млрд рублей планирует привлечь Новосибирская область

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило 14 электронных аукционов с целью привлечения кредитных линий общим объемом 10 млрд руб. Согласно данным портала госзакупок, регион планирует открыть кредитные линии лимитами в 500 млн руб. и 1 млрд руб. со сроками действия 365 и 700 дней соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Начальная (максимальная) стоимость обслуживания долга по кредитным линиям должна составлять от 81,2 млн руб. до 335 млн руб. Предусмотрено, что процентная ставка плавающая. Она состоит из ключевой ставки ЦБ РФ плюс надбавка — не более 2,5%.

Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета Новосибирской области и/или исполнение государственных долговых обязательств региона. Заявки на участие в закупках принимаются до 20 июля, итоги подведут 22 июля.

Как писал «Ъ-Сибирь», к началу этой недели дефицит бюджета Новосибирской области составил 37,6 млрд руб.

Лолита Белова