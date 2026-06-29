Бюджет Новосибирской области за полугодие будет исполнен на 43% к плану

Объем доходов бюджета Новосибирской области по итогам первого полугодия 2026 года составит около 140,5 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его данным, к 29 июня бюджет получил почти 127 млрд руб., еще 13,5 млрд руб. ожидается до конца месяца. «Если этот объем мы получим, то мы выйдем по доходам на исполнение плана 43%»,— сказал господин Голубенко.

Расходы к настоящему времени составили 164,5 млрд руб. Накопленный дефицит равен 37,6 млрд руб. «Плюс в последние дни стоит задача выполнения обязательств по погашению 4,5 млрд руб. федерального бюджетного кредита»,— добавил новосибирский вице-премьер.

Как писал «Ъ-Сибирь», российское правительство своим распоряжением от 12 июня списало Новосибирской области 2,3 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам.

Валерий Лавский