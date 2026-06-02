Гонку выиграл олимпийский призер

Действующие депутаты Госдумы РФ от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин, а также заместитель председателя Госсовета республики Иван Черезов стали победителями праймериз «Единой России». Итоги голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на выборах в Госдуму подвели 1 июня. Эксперты называют результаты вполне ожидаемыми. Некоторая интрига сохранялась только по лидерству в списочной части, где Татьяна Ишматова уступила Ивану Черезову порядка 13 тыс. голосов. При этом некоторые наблюдатели считают ее кандидатуру более выигрышной для региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Андрей Исаев по итогам предварительного внутрипартийного голосования получил поддержку 47,5 тыс. избирателей в Удмуртии. Он участвовал в праймериз по Удмуртскому одномандатному округу №38 (север Удмуртии, Воткинск, Глазов, два района Ижевска). Результаты опубликованы на сайте предварительного голосования. В предыдущий раз он избирался по этому же округу, который ранее имел другой номер — №33.

Другой действующий депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин тоже участвовал в праймериз по своему же Ижевскому одномандатному округу №39 (юг Удмуртии, Сарапул, Можга, три района Ижевска, в предыдущей нарезке №34). За него проголосовали 49 тыс. человек.

В обоих случаях результаты лидеров получились с большим отрывом от других претендентов.

Больше интриги было в голосовании по списку. Действующий депутат Лариса Буранова не стала участвовать в праймериз. Свои кандидатуры выдвинули заместители председателя Госсовета республики Иван Черезов и Татьяна Ишматова. По итогам голосования их поддержали 87,3 и 74,2 тыс. человек соответственно. У занявшего третье место оператора станков Ижевского опытно-механического завода Евгения Веретенникова — 15,2 тыс. голосов.

О вице-спикерах Госсовета Удмуртии Иван Черезов возглавляет постоянную комиссию Госсовета по физической культуре, спорту и молодежной политике. Депутатом республиканского парламента является с 2020 года (победил на дополнительных выборах), т. е. нынешний созыв для него второй. Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону, трехкратный чемпион мира. Татьяна Ишматова является руководителем постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества. Избиралась депутатом республиканского парламента четвертого, шестого и нынешнего седьмого созывов.

Праймериз «Единой России» проходили 25–31 мая в онлайн-формате. Согласно процедуре, лидеры по итогам предварительного голосования будут выдвинуты партией на выборах в Госдуму, которые состоятся 20 сентября.

По данным пресс-службы регионального отделения партии, для голосования на праймериз зарегистрировалось более 169 тыс. человек, из них 147 тыс. приняли участие, это 12,69% избирателей республики. «Для сравнения: в 2021 году в предварительном голосовании приняли участие 77 тысяч человек. Таким образом, показатель практически удвоился. Это стало возможным благодаря комплексной работе: развитию института первичных отделений, укреплению партийной структуры на местах, деятельности депутатского корпуса и взаимодействию с центральным исполнительным комитетом»,— отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Шамшурин.

Олег Гарин поблагодарил в соцсетях участников голосования «за честное соперничество», поскольку «здоровая конкуренция всегда позволяет добиться большего».

Татьяна Ишматова на своей странице во «ВКонтакте» поздравила с победой на праймериз Андрея Исаева, Олега Гарина и Ивана Черезова. «Конкурировать с таким сильным соперником (Иваном Черезовым. — “Ъ-Удмуртия”) — задача непростая, но я искренне рада, что мне довелось участвовать в борьбе с достойным оппонентом. Его спортивные достижения и степень узнаваемости — это пример того, как спорт и общественная деятельность могут служить на благо страны»,— написала вице-спикер Госсовета.

При этом она поблагодарила как проголосовавших за нее, так и тех, «кто не верил, не поддерживал или даже чинил препятствия». «Да, звучит неожиданно, но именно такие ситуации учат стойкости, помогают увидеть реальность без прикрас и понять, кто есть кто. Когда «маски сбрасываются», становится яснее, что действительно важно. Этот опыт — бесценен. Он сделал меня сильнее, мудрее, честнее перед самой собой и перед людьми. Могу искренне признаться, что над собой я точно одержала мощнейшую победу, преодолев собственные страхи и особенности удмуртского менталитета, выйдя на открытый диалог с обществом, получив бесценный опыт и в общем-то достойный результат»,— отметила Татьяна Ишматова.

Параллельно с праймериз ЕР завершилось предварительное голосование по кандидатам от КПРФ. Оно проходило на безальтернативной основе — участники могли проголосовать «за» или «против» предложенных кандидатур. По округу №38 был выдвинут первый секретарь рескома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Иван Гвоздак, по округу №39 — депутат от КПРФ в Госсовете Удмуртии Юрий Балахонцев. Итоги предварительного голосования озвучат 20 июня на предвыборном съезде ЦК КПРФ.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов отмечает, что итоги праймериз ЕР были прогнозируемы, особенно в части победы Андрея Исаева и Олега Гарина. «В голосовании по спискам, в отличие от одномандатных округов, присутствовала дружеская, но вполне настоящая конкуренция между Иваном Черезовым и Татьяной Ишматовой. Оба этих участника праймериз достаточно известные и авторитетные люди в своих сферах: Татьяна Витальевна — в сфере национальных отношений, Ивана Юрьевича поддерживает спортивная общественность. Победил Иван Черезов заслуженно как более медийно раскрученный человек, политик, спортсмен в прошлом. Здесь я не вижу ничего удивительного»,— прокомментировал эксперт.

При этом он добавил, что отсутствие в списке участников праймериз Ларисы Бурановой не является чем-то особенным, поскольку состав депутатов от ЕР регулярно частично обновляется. Вероятно, она не видит для себя возможности дальше работать в Госдуме и готова реализовать себя на другом месте, предположил эксперт.

Модель предварительного голосования у КПРФ сильно отличалась от праймериз ЕР, отмечает господин Труфанов, хотя и заметно некоторое подражание. «Главный аспект в любых выборах, и в предварительном голосовании в том числе, это конкурентность. Насколько я понимаю, у коммунистов этой конкуренции не было, т. е. было просто предложено проголосовать за фигуры, определенные для каждого округа. Не было предоставлено никакой альтернативы. В этом плане такая модель уступает в прозрачности формату праймериз у ЕР»,— считает эксперт.

По мнению политолога Александра Балицкого, Андрей Исаев и Олег Гарин показали свою эффективность в роли представителей Удмуртии в Госдуме, поэтому их участие и победа в праймериз ЕР не вызывала сомнений. При первом избрании Андрея Исаева от республики был определенный скепсис как к федеральной фигуре, которой работа с регионом и лоббирование интересов местных властей могли быть не особо интересны, вспоминает эксперт. Это связано с опытом других представителей республики в Федеральном собрании, которые ранее не имели отношения к Удмуртии. «Однако со временем укрепилось восприятие Андрея Исаева как полезного человека для республики, его деятельность в регионе заметна. Эффективность показал и Олег Гарин. Ларисе Бурановой удалось не все»,— сказал эксперт.

При этом господин Балицкий считает, что выигрышнее для Удмуртии в списочной части будет смотреться Татьяна Ишматова, а не Иван Черезов, поскольку у последнего меньше политического опыта. «Татьяна Ишматова умеет говорить и производить впечатление. Такой кадр — это просто находка для национальной республики, человек с хорошей этнокультурной активностью, талантом в публичных выступлениях. У нее есть электорат в районах, сельской местности, городах. С учетом внимания, которое сейчас уделяется национальной культуре, такой человек мог бы много полезного сделать на федеральном уровне»,— полагает эксперт.

По его мнению, второе место по итогам праймериз ЕР в списочной части не означает, что шансов на прохождение в Госдуму у Татьяны Ишматовой нет. Многое может поменяться в перспективе, поскольку кандидаты выше по списку вправе отказаться от мандата, добавил он.

Итоговый список кандидатов от ЕР для выдвижения на выборы в Госдуму будет утверждаться на партийной конференции.

Михаил Красильников