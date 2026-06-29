Латвия и Украина построят на границе с Россией завод по выпуску БПЛА
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что власти будут содействовать сотрудничеству с Украиной в области военной промышленности. В частности, две страны планируют строительство завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.
Господин Кулбергс поднял эту тему во время посещения военной базы в Латгалии в субботу. Он также рассказал, что к концу лета планируется внедрить меры по борьбе с дронами вдоль российско-белорусской границы. Для защиты воздушного пространства будут использоваться беспилотники-перехватчики. По его словам, это дешевле, чем развертывание истребителей.
«В случае угрозы со стороны дронов нам не придется каждый раз подниматься в воздух, что является очень дорогим и эффективным решением, но не самым лучшим и продуктивным»,— отметил Андрис Кулбергс (цитата по порталу LSM).
Инциденты с падением обломков беспилотников в странах Балтии участились в последние полгода. В Латвии из-за недавних инцидентов с БПЛА ушли в отставку министр обороны Андрис Спрудс, затем — премьер-министр Эвика Силиня.
Подробности — в материале «Ъ» «Украинский дрон расколол правительство Латвии».
Инциденты с беспилотниками, о которых сообщается в новости, не являются единичными. В последние полгода в странах Балтии участились случаи падения обломков БПЛА. Ранее, 10 мая 2026 года, министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку из-за критики по поводу неспособности вооруженных сил защитить воздушное пространство страны после залетов беспилотников. Премьер-министр Эвика Силиня также ушла в отставку после «инцидента с беспилотником, произошедшего на этой неделе», о чем она сама и сообщила, обвинив Спрудса в утрате доверия.
Залеты украинских дронов в воздушное пространство европейских стран происходят регулярно. В марте 2026 года Украина начала использовать балтийский коридор для нанесения ударов БПЛА по российским нефтяным хабам, что приводило к «дружественному огню» по странам Балтии и Финляндии. Например, в ночь на 3 мая 2026 года в воздушное пространство Финляндии залетели два дрона, а ночью 7 мая 2026 года на территории Латвии упали два БПЛА, один из которых попал в нефтяной объект в приграничном Резекне. Эстония требовала от Украины усилить контроль за дронами, а министр обороны Эстонии Ханно Певкур упомянул, что они обсуждали меры профилактики против незапланированного вторжения БПЛА в воздушное пространство. Отмечалось, что в беспилотники встроены так называемые «kill switch» — автоматические системы уничтожения, которые позволяют дистанционно уничтожить дрон при отклонении от курса.
В целом, Латвия оказывает Украине значительную поддержку, включая военную помощь в виде беспилотников, вертолетов, гаубиц и боеприпасов. Взамен Украина готова делиться технологиями создания БПЛА с США, что подчеркивает ее «обширный опыт производства БПЛА» и специализацию на «массовом производстве дешевых беспилотных летательных аппаратов, которые доказали свою эффективность». Кроме того, на Украине уже планируется открытие завода по производству дронов французской автомобильной компанией, который будет обеспечивать нужды ВСУ и помогать французской армии компенсировать технологическое отставание. Сообщается, что Украина заинтересована в производственных мощностях и готова делиться опытом использования и производства беспилотников со своими союзниками, например с Арменией.