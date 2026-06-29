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Площадь пожаров в Красноярском крае выросла за выходные на 51 тыс. кв. метров

Площадь пожаров в лесах Красноярского края превысила к утру 29 июня 275 тыс. кв. м. За выходные прирост составил более 51 тыс. кв. м, сообщил Лесопожарный центр региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На данный момент в крае действует 178 лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1,7 тыс. спасателей и 28 единиц техники.

По данным «Среднесибирского УГМС», в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В начале этой недели ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха до плюс 34 градусов.

Александра Стрелкова

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