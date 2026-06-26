Новосибирской области списали 2,33 млрд рублей задолженности

Новосибирская область вошла в число восьми регионов, которым федеральное правительство своим распоряжением от 12 июня списало две трети задолженности по бюджетным кредитам. Сообщение о выходе документа опубликовано на сайте кабмина.

Для Новосибирской области объем списанной задолженности составил 2,33 млрд руб. Сумма для всех восьми регионов — 48,17 млрд руб.

«Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами»,— отмечается в сообщении правительства.

По данным министерства финансов Новосибирской области, на 1 июня госдолг региона составил 122 млрд руб. Из этой суммы на бюджетные кредиты приходилось 42,9 млрд руб.

Валерий Лавский