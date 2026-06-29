Кандидаты от «Новых людей» и КПРФ намерены принять участие в выборах главы Тувы

«Новые люди» и КПРФ выдвинули своих кандидатов на выборы главы Тувы. Об этом сообщила избирательная комиссия республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На минувшей неделе заявления о выдвижении подали в избирком секретарь совета регионального отделения «Новых людей» Артыш Иргит и первый секретарь рескома КПРФ, депутат верховного хурала Лодой-Дамба Куулар. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее необходимые документы в избирком региона сдал кандидат от «Единой России», глава Тувы Владислав Ховалыг, который пошел на второй срок.

Подать документы для участия в выборах руководителя республики можно до 18:00 8 июля. Голосование на выборах пройдет с 18 по 20 сентября.

Валерий Лавский