Единороссы Тувы выдвинули главу республики на второй срок
Конференция регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) в Туве выдвинула действующего главу республики Владислава Ховалыга на второй срок. Партийный форум состоялся в минувшие выходные.
Владислав Ховалыг
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Кандидатура Владислава Ховалыга была выдвинута и поддержана делегатами — из 92 голосов, в соответствии с количеством выданных бюллетеней, все 92 были отданы за кандидатуру действующего главы и секретаря РО партии ЕР»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам конференции.
По словам господина Ховалыга, для каждого района и города республики будет разработана пятилетняя дорожная карта из «пяти главных дел».
Республика Тыва — единственный сибирский регион, где осенью 2026 года пройдут выборы главы. Голосование состоится с 18 по 20 сентября.