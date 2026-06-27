Два похоронных бюро в Париже оказались переполнены из-за жары

Два похоронных бюро в Париже оказались переполнены с утра 27 июня. Об этом сообщает генеральный представитель Национальной федерации похоронных служб Франции Элизабет Шаррье.

«Такая активность может наблюдаться во время эпидемии, как, например, в январе прошлого года во время эпидемии гриппа, но не в июне»,— сказала госпожа Шаррье (цитата по Franceinfo). По ее словам, в других регионах Франции также растет число пострадавших, но самые сильные последствия наблюдаются именно в Париже.

О проблеме также заявил директор парижского похоронного бюро Family Obsques Фабьен Юг. Он оценил ситуацию как очень сложную и добавил, что его компании приходится перенаправлять запросы в другие регионы страны — преимущественно в Нормандию и Эр и-Луар.

С полудня 26 июня экстренные службы Парижа отчитались о 109 смертях в городе. Franceinfo отмечает, что речь идет только о тех людях, которые погибли в общественных местах или дома.

Аномально высокая температура воздуха сохраняется во Франции с конца мая. Французские зеленые предлагали ввести «климатический отпуск» на фоне жары. С 18 июня 74 человека погибли в водоемах в разных городах на территории страны.