Два похоронных бюро в Париже оказались переполнены из-за жары
Два похоронных бюро в Париже оказались переполнены с утра 27 июня. Об этом сообщает генеральный представитель Национальной федерации похоронных служб Франции Элизабет Шаррье.
«Такая активность может наблюдаться во время эпидемии, как, например, в январе прошлого года во время эпидемии гриппа, но не в июне»,— сказала госпожа Шаррье (цитата по Franceinfo). По ее словам, в других регионах Франции также растет число пострадавших, но самые сильные последствия наблюдаются именно в Париже.
О проблеме также заявил директор парижского похоронного бюро Family Obsques Фабьен Юг. Он оценил ситуацию как очень сложную и добавил, что его компании приходится перенаправлять запросы в другие регионы страны — преимущественно в Нормандию и Эр и-Луар.
С полудня 26 июня экстренные службы Парижа отчитались о 109 смертях в городе. Franceinfo отмечает, что речь идет только о тех людях, которые погибли в общественных местах или дома.
Аномально высокая температура воздуха сохраняется во Франции с конца мая. Французские зеленые предлагали ввести «климатический отпуск» на фоне жары. С 18 июня 74 человека погибли в водоемах в разных городах на территории страны.
В период с 2015 по 2022 годы были зафиксированы самые теплые годы в истории метеонаблюдений, причем июль 2023 года стал самым жарким за всю историю, со средней мировой температурой 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда 2016 года. В целом, экстремальная жара стала новой нормой, что связывают с изменением климата и деятельностью человека, а частота и интенсивность таких явлений, как волны жары, увеличились в последние десятилетия. Ученые предупреждают, что рост температур может иметь разрушительные последствия для экосистем и окружающей среды.
По оценкам Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), аномально высокие температуры летом 2022 года привели к 61,7 тыс. смертей. В Индии, например, рекордная жара в июне 2024 года стала причиной гибели не менее 60 человек. Из-за жары ежегодно во всем мире преждевременно умирает около 100 тыс. человек, а по данным Всемирной организации здравоохранения, эта цифра может достигать 489 тыс. человек в год. Смертность увеличивается, поскольку жара может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, дыхательную недостаточность и обезвоживание. Во Франции, например, в 2026 году семь человек погибли от экстремального зноя к концу мая, причем пятеро из них утонули, пытаясь спастись от жары, а двое умерли во время спортивных соревнований.
Помимо смертности, экстремальная жара также негативно влияет на экономику и условия труда. Более 2,4 млрд работников в мире сталкиваются с экстремальной жарой на рабочем месте, что приводит к росту производственного травматизма и заболеваемости. Исследования показывают, что при каждом градусе выше 20°C производительность труда снижается на 2–3%, а общемировые потери могут составлять около 295 млрд рабочих часов в год. В некоторых регионах Италии уже введен запрет на проведение тяжелых работ на открытом воздухе в самые жаркие часы, а во Франции обсуждается возможность введения «климатических отпусков» для работников, вдохновившись опытом Испании. Это связано с тем, что климатические изменения проявляются не только экстремальной жарой, но и такими явлениями, как наводнения и пожары, которые также делают условия труда невыносимыми или препятствуют людям добраться до работы.