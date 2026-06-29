Путин не знает, изменил ли Трамп позицию по Украине
Путин выразил сомнение в возможности переубедить Трампа в украинском вопросе
Президент России Владимир Путин выразил сомнение, что Дональд Трамп изменил свою позицию по конфликту на Украине под давлением европейских лидеров. При этом он сказал, что не знает наверняка, изменил ли президент США свои взгляды.
«Мне об этом ничего неизвестно. Сомневаюсь, что это возможно... Президент США — это зрелый политик, опытный политик, полагаю, он знает, что делает»,— сказал российский президент в интервью журналисту Вестей Павлу Зарубину.
Господин Путин отметил, что Россия готова продолжить обсуждение с властями США тем саммита в Анкоридже, который прошел в августе 2025 года. В интервью российский президент также признал, что тогда на переговорах не было достигнуто никаких договоренностей.
15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен прошла встреча лидеров G7, на которой присутствовал президент США. На этой встрече Дональд Трамп согласился с декларацией G7 и объявил о готовности вернуть американские санкции против российской нефти, действие которых приостановили на время конфликта с Ираном.
Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь дух Эвиана».
Дональд Трамп неоднократно выражал стремление урегулировать российско-украинский конфликт и заявлял о прогрессе в этом направлении, однако отмечал, что ситуация стала значительно сложнее с началом боевых действий. Он предлагал мирные планы, в том числе предусматривающие демилитаризованную зону и отказ Украины от вступления в НАТО на длительный период. Тем не менее, его позиция могла меняться, и он говорил о возможности введения 100-процентных пошлин против России, если конфликт не завершится в течение 50 дней.
Несмотря на заявления Трампа о стремлении к переговорам, он выражал разочарование действиями российского коллеги, а также «удивительное» нежелание обеих сторон (России и Украины) идти на диалог одновременно. Владимир Путин, со своей стороны, сохраняет готовность к мирному урегулированию и обсуждал возможные варианты с Дональдом Трампом, однако отвергает мирные предложения, которые не учитывают интересы России. При этом он заявлял о намерении вести переговоры только после того, как Украина отступит с занимаемых территорий.
Европейские лидеры, как сообщается, пытались убедить Дональда Трампа поддержать их мирные планы, которые предполагают немедленное прекращение огня и гарантии безопасности для Украины. Вместе с тем, помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что европейцы оказывают «неполезное влияние» на президента США, "накачивая" его "вредными идеями" и ошибочно полагая, что ситуация на фронте меняется в пользу Украины. Эта ситуация, по оценкам Кремля, мешает продуктивному диалогу.
В целом, российский МИД подчеркивал, что для плодотворных переговоров между лидерами двух стран нужна хорошая подготовка, а Дональд Трамп стремится к «мировой гегемонии», что делает стратегически его оппонентом России. Тем не менее, Москва заинтересована в поддержании конструктивного диалога, чтобы создать у него впечатление, что главные противники мира — это Европа и Украина, а не Россия.