Путин не знает, изменил ли Трамп позицию по Украине

Президент России Владимир Путин выразил сомнение, что Дональд Трамп изменил свою позицию по конфликту на Украине под давлением европейских лидеров. При этом он сказал, что не знает наверняка, изменил ли президент США свои взгляды.

«Мне об этом ничего неизвестно. Сомневаюсь, что это возможно... Президент США — это зрелый политик, опытный политик, полагаю, он знает, что делает»,— сказал российский президент в интервью журналисту Вестей Павлу Зарубину.

Господин Путин отметил, что Россия готова продолжить обсуждение с властями США тем саммита в Анкоридже, который прошел в августе 2025 года. В интервью российский президент также признал, что тогда на переговорах не было достигнуто никаких договоренностей.

15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен прошла встреча лидеров G7, на которой присутствовал президент США. На этой встрече Дональд Трамп согласился с декларацией G7 и объявил о готовности вернуть американские санкции против российской нефти, действие которых приостановили на время конфликта с Ираном.

Подробнее — в материале «Ъ» «А теперь дух Эвиана».