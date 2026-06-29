Канада обыграла ЮАР со счетом 1:0 и вышла в 1/8 на ЧМ-2026
Сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:0 Мяч забил полузащитник Стефен Эуштакиу на 90+2 минуте. Матч проходил на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).
Канада стала первым участником 1/8 финала. Она вышла на этот этап впервые в истории чемпионата мира. Следующий ее соперник определится в матче Нидерланды – Марокко.
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Время первой».
Чемпионат мира по футболу 2026 года, впервые принимаемый сразу тремя странами — США, Канадой и Мексикой, отличается не только географическим размахом, но и расширенным до 48 числом участников. Это первое мировое первенство после масштабной реформы FIFA. Сборная Канады, будучи одной из стран-хозяек турнира, автоматически получила место в чемпионате и ее выход на такой ранний этап плей-офф является историческим достижением, ведь ранее она не преодолевала групповой этап и даже не набирала на чемпионатах мира очков.
Проведение чемпионата сопряжено с определенными трудностями. Например, канадские города, такие как Ванкувер и Торонто, выразили сожаление по поводу решения принять матчи, так как реальные расходы в несколько раз превысили первоначально заявленные суммы. В Мехико накануне турнира царил хаос из-за продолжающихся строительных работ и протестов профсоюзов. Финал Чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля.