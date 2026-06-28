Министр нацбезопасности Израиля назвал сделку с Ливаном исторической ошибкой
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал исторической ошибкой соглашение с Ливаном. Он заявил, что сделка даст группировке «Хезболла» передышку, после которой боевики вновь начнут борьбу с Израилем.
Господин Бен-Гвир объяснил свою позицию тем, что Бейрут не сможет взять боевиков под контроль. Он утверждает, что члены «Хезболлы» входят в правительство Ливана, а сама регулярная армия республики пронизана сторонниками этого движения.
Политик заявил, что потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху провести голосование в правительстве за отмену соглашения. «Только солдаты ЦАХАЛ уничтожат "Хезболлу" — никакая другая сила не сделает этого за нас»,— написал господин Бен-Гвир в Telegram.
Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта в пятницу. Бейрут обязался восстановить контроль над всей территорией страны, разоружить «негосударственные вооруженные группы» и провести «демонтаж связанной с ними инфраструктуры». Документом власти подтвердили желание «жить в мире» и «взаимное желание жить в безопасности как соседствующие суверенные государства». Перед подписанием стороны провели четырехдневные переговоры в Вашингтоне.
Подробнее — в материале «Ъ» «Позицию Бейрута сверяют с картой».
Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" было достигнуто ранее, в ноябре 2024 года, при посредничестве США. Израильский военно-политический кабинет утвердил этот документ, который предусматривал контроль ливанской армией южных участков границы при поддержке миротворцев ООН, а также вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и сил "Хезболлы" из региона. В рамках этого соглашения Израиль начал вывод войск с территории Ливана уже в декабре 2024 года.
Однако ситуация быстро изменилась. В апреле 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале переговоров с Ливаном по разоружению "Хезболлы" и установлению мира, но уже в мае того же года он объявил об усилении ударов по группировке, несмотря на действующее с 16 апреля того года прекращение огня. Позже, в июне 2026 года, стало известно, что американо-иранская сделка, заключенная 17 июня, может ограничивать действия Израиля против "Хезболлы", что вызывает обеспокоенность израильских властей, опасающихся потери свободы действий ЦАХАЛ в отношении группировки. Согласно мартовским заявлениям Ирана, любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем должно было включать в себя Ливан и "Хезболлу".