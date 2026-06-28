The Observer узнала о планах Стармера выдвинуться на пост генсека НАТО

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила The Observer со ссылкой на источники. Срок полномочий действующего генсека блока Марка Рютте истекает в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: John Macdougall/AP, AP Кир Стармер

Фото: John Macdougall/AP, AP

Чтобы претендовать на должность генсека НАТО, Кир Стармер должен остаться депутатом Палаты общин от Лейбористской партии после ухода с поста премьер-министра, отмечает The Observer. Кроме того, ему потребуется поддержка британского правительства, подчеркивает издание.

Кир Стармер объявил об уходе в отставку 22 июня. Он будет занимать пост до партийных выборов и назначения нового премьер-министра.

Подробнее — в материале «Ъ» «Король Севера идет на Лондон».