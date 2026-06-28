The Observer узнала о планах Стармера выдвинуться на пост генсека НАТО
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует выдвинуться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила The Observer со ссылкой на источники. Срок полномочий действующего генсека блока Марка Рютте истекает в 2028 году.
Кир Стармер
Фото: John Macdougall/AP, AP
Чтобы претендовать на должность генсека НАТО, Кир Стармер должен остаться депутатом Палаты общин от Лейбористской партии после ухода с поста премьер-министра, отмечает The Observer. Кроме того, ему потребуется поддержка британского правительства, подчеркивает издание.
Кир Стармер объявил об уходе в отставку 22 июня. Он будет занимать пост до партийных выборов и назначения нового премьер-министра.
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Кир Стармер, уходящий премьер-министр Великобритании, ранее заявлял о намерении увеличить расходы страны на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% к концу срока полномочий парламента (2029 год). Эти планы он обсуждал с Марком Рютте, действующим генеральным секретарем НАТО, который также призывал страны-участницы альянса наращивать оборонные расходы. Стармер подчеркивал, что увеличение вложений в оборону потребует «чрезвычайно сложных решений», включая сокращение помощи другим странам.
До Кира Стармера на пост генсека НАТО рассматривались другие кандидаты. В феврале 2024 года Германия, США и Великобритания поддержали кандидатуру Марка Рютте, и к середине июня 2024 года его кандидатура была согласована почти всеми 32 странами НАТО, включая Венгрию, Словакию и Румынию, которые изначально выступали против. Рютте должен был приступить к работе 2 октября 2024 года, а его срок полномочий должен был составить 5 лет, сменив Йенса Столтенберга, полномочия которого истекли в октябре 2024 года.
Кир Стармер уже сталкивался с давлением внутри Лейбористской партии с требованиями об отставке после неудачных муниципальных выборов в мае 2026 года, когда партия потеряла более 1,5 тыс. мандатов. Число парламентариев-лейбористов, призывающих его уйти, превышало необходимый порог для инициирования процедуры смены лидера партии. Причиной критики также стало его сближение с ЕС, которое, по мнению некоторых членов партии, не принесло ожидаемых экономических выгод для Великобритании.