Король Севера идет на Лондон

После объявления об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера начали вырисовываться контуры будущего переходного периода. Наиболее вероятный сценарий — приход к власти ярого левоцентриста и бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема уже в середине июля. Однопартийцы заочно выдали ему мандат на борьбу с правой партией Reform UK и попытку перенести проведенные им успешные реформы в шестом по величине городе Великобритании на масштаб всей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Бёрнем

Фото: Temilade AdelajaвЂЁ / Reuters Энди Бёрнем

Фото: Temilade AdelajaвЂЁ / Reuters

После ухода премьера Великобритании Кира Стармера с поста лидера лейбористов и главы кабинета министров события стали разворачиваться со стремительной скоростью. Прежде всего практически решился вопрос о его преемнике. Еще утром 22 июня британские СМИ считали главным кандидатом бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, который на днях получил место в Палате общин. А его потенциальным соперником — экс-министра здравоохранения Уэса Стритинга. Источники из окружения последнего подогревали эту мысль, рассказывая, что он сможет набрать 81 голос депутатов в свою поддержку, чтобы выставить свою кандидатуру на выборы главы партии.

Однако уже к вечеру того же дня сам Стритинг развеял эти слухи: политик открыто поддержал кандидатуру Бёрнема. Такая смена позиции для многих лейбористов стала неожиданностью и породила слухи о том, что Стритингу пообещали высокий пост в кабинете Бёрнема.

Помимо Стритинга ранее в СМИ неоднократно проскальзывало имя Анджелы Райнер — бывшей правой руки Стармера и звезды левых, вынужденной уйти в тень на фоне политического скандала. Она тоже косвенно дала понять, что вступать в гонку за пост не будет, но при этом не стала поддерживать Бёрнема. Кроме того, в понедельник стали распространяться слухи, что сторонники Стармера попытаются выставить кандидата против бывшего мэра Манчестера, чтобы проверить его на прочность. Но этот сценарий разбился о популярность Бёрнема в рядах лейбористов.

Когда политик приехал в Вестминстер, чтобы получить свой депутатский мандат, однопартийцы встретили его ликованием и сделали совместное фото. Присутствовавшим стало ясно, что поддержка Бёрнема выходит далеко за пределы 81 голоса. И что он неоспоримый лидер. Сам герой шумихи тем временем подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера лейбористов и британского премьера. «Страна ожидает стабильности, серьезности и постоянного внимания к наиболее важным вопросам, и именно это она и получит»,— заявил он собравшимся. «Лейбористское движение всегда было наиболее сильным, когда оно смотрело в будущее с уверенностью и целеустремленностью. Именно это мы и будем делать в дальнейшем, и мы позаботимся о том, чтобы этот переход стал позитивным процессом обновления для нашей партии и нашей страны»,— подчеркнул политик.

После такого выступления эксперты сходятся во мнении, что наиболее вероятным сценарием борьбы за власть в Лейбористской партии станет ее отсутствие.

Согласно процедуре, выдвижение кандидатов на пост лидера начнется 9 июля, а завершится 16 июля. Если Бёрнем окажется единственным кандидатом (что крайне вероятно), он может вступить в права лидера лейбористов и премьер-министра Великобритании уже 17–18 июля. По данным The Guardian, его команда уже начала кулуарное обсуждение возможных назначений в будущем кабинете министров.

Такая уверенность самого Бёрнема в победе и вера лейбористов в него во многом основаны на его популярности в качестве мэра Манчестера (он провел ряд успешных реформ и получил прозвище Король Севера), а также за счет уверенной победы политика на внеочередных выборах депутата парламента от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии 18 июня. Там его главным соперником был Роберт Кеньон от правой партии Reform UK. На тот момент мэру Манчестера удалось набрать 54,8% голосов, в то время как Кеньон пришел вторым с результатом в 34,5%. С учетом того, насколько сильно лейбористы проиграли правым на муниципальных выборах в мае и какой разрыв в рейтингах на национальном уровне имеют эти две политические силы (18–19% у лейбористов и 25–27% у Reform UK), победа Бёрнема воспринимается как доказательство того, что бороться с правыми все еще возможно. И делать это лучше во главе с премьером, который сам такую битву уже выиграл.

Эксперты ожидают, что яркий левоцентрист Бёрнем попробует реализовать тот же политический и экономический вектор, что он применил в Манчестере, но уже в масштабе всей страны. Прежде всего речь идет о перераспределении бюджетов и принудительной децентрализации: регионы смогут сами контролировать расходы на транспорт, жилье и образование, а крупный лондонский бизнес обяжут инвестировать в депрессивные промышленные города. Также политик может вернуть общественный транспорт под госконтроль и ускорить начатый Стармером процесс национализации железных дорог, а также ввести унифицированную систему оплаты проезда. Наконец, он может попытаться реализовать реформу здравоохранения. Но главной задачей политика станет борьба с правыми во главе с лидером Reform UK Найджелом Фараджем, на которую однопартийцы уже негласно выдали ему мандат.

Вероника Вишнякова