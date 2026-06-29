Шесть съездов за семь дней

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. На прошлой неделе своих кандидатов в нижнюю палату утвердили сразу шесть партий, в том числе две парламентские. «Единая Россия» наконец определилась с лидерами своего списка, выдвинув, как и в 2021-м, общефедеральную пятерку кандидатов. А у ЛДПР с этим никакой интриги не было изначально: ее, как и ожидалось, поведет на выборы председатель партии Леонид Слуцкий.

Самым ожидаемым событием недели стал первый этап предвыборного съезда «Единой России» (ЕР), выдвинувшего кандидатов в Госдуму. Версий о различных вариантах головной части списка в последние недели появлялось немало, но в итоге партию, как и в 2021 году, поведет на выборы пятерка лидеров, хотя и в сильно обновленном виде: к главе МИДа Сергею Лаврову, который тогда был вторым, добавились мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии», участник СВО Владислав Головин. На втором этапе съезда в конце августа ЕР утвердит свою предвыборную программу.

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ЛДПР провела свой съезд пятью днями раньше, но от него сюрпризов уже не ждали. Список возглавил лидер партии Леонид Слуцкий, а в первую десятку вошли его ближайшие соратники по партии и два участника СВО. Кроме того, съезд утвердил предвыборную программу «100 дней преобразования России», в которую либерал-демократы включили множество «пряников» для избирателей — от предложения снижать для семьи налоги и ставки по кредитам при рождении каждого следующего ребенка до идеи ежегодной индексации пенсий, пособий и зарплат бюджетникам как минимум на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Участники предвыборного съезда партии «Яблоко» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко», заместитель председателя Петербургского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Участники предвыборного съезда партии «Яблоко» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко», заместитель председателя Петербургского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото

Свои съезды на минувшей неделе провели и четыре непарламентские партии: Партия пенсионеров, «Яблоко», «Родина» и «Коммунисты России». В наихудшем положении оказались «яблочники», у которых почти не осталось известных лидеров, не потерявших право участвовать в выборах из-за уголовного или административного преследования либо включения в реестр иностранных агентов. Поэтому в первую семерку списка вошли преимущественно региональные партийцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) Эрик Праздников Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Участники предвыборного съезда Партии пенсионеров Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) Эрик Праздников Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) Эрик Праздников Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Участники предвыборного съезда Партии пенсионеров Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) Эрик Праздников Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото

Важные для всех участников думской кампании решения на прошлой неделе принял Центризбирком. Он одобрил список из 33 регионов, включая Москву, где осенью будет применяться дистанционное электронное голосование, а также утвердил особый порядок проведения выборов в 12 «прифронтовых» регионах, в том числе в четырех новых субъектах РФ, где действует режим военного положения. В частности, там может проводиться досрочное голосование в разных формах — например, на дому и на придомовых территориях (см. “Ъ” от 25 июня).

КПРФ неожиданно оказалась в центре скандала, тоже связанного с ее предвыборным съездом, состоявшимся 20 июня. В СМИ и соцсетях активно обсуждалась цитата из доклада Геннадия Зюганова: он посетовал, что в российских банках лежат десятки триллионов рублей, которые не «работают на экономику», а «обогащают банкиров», и предложил «решить эту проблему». Комментаторы интерпретировали эти слова как призыв изъять у граждан их вклады. И хотя коммунисты такую трактовку категорически опровергли, напомнив, что КПРФ, напротив, всегда выступала за возвращение россиянам даже потерянных в начале 1990-х вкладов, удар по имиджу «народной заступницы» партия все же получила.

Две другие думские партии проведут свои съезды на этой неделе, а в их ожидании работают по привычной повестке. Например, «Справедливая Россия» анонсировала создание ассоциации волонтеров, помогающих СВО, и активно выступала по школьной теме. А «Новые люди» отчитались о том, что под их манифестом в защиту прав женщин подписались уже 380 тыс. человек, и многие эксперты посчитали это хорошим достижением.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Прошлая неделя в Госдуме оказалась богатой на события. Депутаты активно потрудились и в зале заседаний, и в своих кабинетах, подготовив несколько любопытных инициатив.

Самыми важными из рассмотренных на двух «пленарках» документов стали правительственные законопроекты о реформировании «Почты России» (одобрен в первом чтении) и о кредитных каникулах при рождении второго ребенка (принят в целом), а также несколько инициатив «Единой России». В частности, во всех трех чтениях были приняты поправки единороссов об отсрочке снижения лимита выручки для перехода на НДС, а в первом чтении одобрены проекты о стажировке студентов и выпускников и о присвоении статуса ветеранов боевых действий гражданским саперам, работающим в зоне СВО.

Внесенные законопроекты были весьма разнообразными по тематике. Самыми продуктивными оказались справороссы: они предложили брать с мигрантов плату в бюджет РФ за трансграничные переводы, разрешить регионам вводить запрет на трудоустройство иностранцев независимо от наличия у них патента и ввести в Уголовный кодекс новую статью о наказании (вплоть до смертной казни) коррупционеров, нанесших ущерб безопасности государства и граждан. Кроме того, фракция внесла в Думу пакет из трех проектов по своей любимой теме, выступив за ограничение роста тарифов ЖКХ и введение моратория на их повышение до конца 2026 года.

Коммунисты уже не в первый раз занялись темой МРОТ, предложив отказаться от введенного в 2020 году метода его расчета с учетом величины медианной зарплаты и делать это на основе индекса потребительских цен и доходов работников. Наконец, не забыла КПРФ и о сезонной «школьной» теме, внеся поправку о начислении выпускникам дополнительных баллов к ЕГЭ за «личные достижения».

«Новые люди» снова вышли на второе место по опросу ВЦИОМа. Их попадание в «народную повестку» с «Манифестом женщин России» получило наглядное подтверждение в виде 380 тыс. подписей. Я бы отметил и активную работу с инфлюенсерами и экспертами, которая усиливает имиджевое позиционирование «Новых» как партии здравого смысла и нормальности.

ЛДПР тоже борется за внимание женской аудитории и, в частности, предложила снижать налоги и кредитные ставки семьям за каждого ребенка. Попытка расширить электоральную нишу заслуживает уважения, но есть риск потерять старую аудиторию и не приобрести новую. ЛДПР при Жириновском была «мужской» партией, и переориентация в условиях, когда «женскую» тему уже эффективно и успешно продвигают другие, может не сработать.

Предложение фракции КПРФ запросить в Минцифры данные об эффективности ограничений в отношении Telegram затерялось на фоне других событий. В центре информационной повестки оказался Геннадий Зюганов с идеей изъять вклады россиян для пополнения бюджета. «Справедливая Россия» (СР) запомнилась предложением ввести смертную казнь для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность страны. Но партийцы ищут потерянный рейтинг не там, где потеряли, а там, где светло: в обществе скорее запрос на компенсацию нанесенного ущерба, чем на расстрелы.

Наконец, для «Единой России» (ЕР) многое определил утвержденный на съезде формат первой пятерки списка. Второе место Сергея Собянина — это про созидание и нормальность, лучшее решение из всех возможных. Технологически партия и раньше делала все возможное, а сейчас пришло время политических решений.

Одной из главных тем остается проведение предвыборных съездов. Внимание медиа привлекли форумы КПРФ и ЛДПР, но наибольший резонанс вызвал первый этап предвыборного съезда «Единой России» с участием Владимира Путина. Для ЕР ключевыми темами оставались также поддержка участников СВО, создание условий для трудоустройства и стажировок молодых специалистов, решение жилищных проблем семей с детьми.

КПРФ вновь акцентирует внимание на критике финансово-экономического блока правительства. Значительные имиджевые проблемы для партии создало предложение Геннадия Зюганова использовать для развития экономики депозиты граждан и бизнеса. Реплика была понята многими как призыв к изъятию этих средств, хотя впоследствии коммунисты выступили против подобной трактовки этого заявления.

Партии продолжают работу с электорально значимыми индустриальными центрами Урала и Сибири. Например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов посетил Екатеринбург, а глава ЛДПР Леонид Слуцкий — Красноярск. Кроме того, обе партии проявили внимание к экологической повестке: в ЛДПР призвали усилить борьбу с незаконными свалками, а в СР — защиту особо охраняемых природных территорий.

Для «Новых людей» позитивным становится обсуждение в соцсетях рейтинга ВЦИОМа: 12% и второе место. Хотя по данным ФОМ их рейтинг упал до 7%. Партия также продолжает апеллировать к женскому электорату, продвигая законопроект против домашнего насилия.

Президент приехал на съезд «Единой России» и в очередной раз показал, что это его партия. Хотя в своем выступлении он дал сигнал и остальным парламентским партиям, что они приемлемы для власти. Отождествление с политикой президента для ЕР важнейший электоральный ресурс.

Лидер КПРФ Зюганов «подставился» с вкладами, напугав в том числе свой ядерный электорат. Партийные деятели могут делать спорные заявления, но важно, чтобы они соответствовали предпочтениям их избирателей. А тема вкладов важна как для ядерного электората КПРФ, так и для периферийного. Потом Зюганов дезавуировал свое заявление, но это уже было использовано оппонентами партии по полной программе. КПРФ оказалась в положении оправдывающейся, что всегда нехорошо, а на старте избирательной кампании особенно.

На съезде ЛДПР было подтверждено доминирование Леонида Слуцкого. Сформированный партсписок — это уже список Слуцкого, там нет фигур, которые находились бы к нему в явной или скрытой внутрипартийной оппозиции. А у «Справедливой России» и «Новых людей» не было крупных информационных поводов: шла подготовка к съездам, отладка списков и программных положений.