Шесть съездов за семь дней
Как российские партии готовятся к выборам в Госдуму
“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. На прошлой неделе своих кандидатов в нижнюю палату утвердили сразу шесть партий, в том числе две парламентские. «Единая Россия» наконец определилась с лидерами своего списка, выдвинув, как и в 2021-м, общефедеральную пятерку кандидатов. А у ЛДПР с этим никакой интриги не было изначально: ее, как и ожидалось, поведет на выборы председатель партии Леонид Слуцкий.
Самым ожидаемым событием недели стал первый этап предвыборного съезда «Единой России» (ЕР), выдвинувшего кандидатов в Госдуму. Версий о различных вариантах головной части списка в последние недели появлялось немало, но в итоге партию, как и в 2021 году, поведет на выборы пятерка лидеров, хотя и в сильно обновленном виде: к главе МИДа Сергею Лаврову, который тогда был вторым, добавились мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии», участник СВО Владислав Головин. На втором этапе съезда в конце августа ЕР утвердит свою предвыборную программу.
ЛДПР провела свой съезд пятью днями раньше, но от него сюрпризов уже не ждали. Список возглавил лидер партии Леонид Слуцкий, а в первую десятку вошли его ближайшие соратники по партии и два участника СВО. Кроме того, съезд утвердил предвыборную программу «100 дней преобразования России», в которую либерал-демократы включили множество «пряников» для избирателей — от предложения снижать для семьи налоги и ставки по кредитам при рождении каждого следующего ребенка до идеи ежегодной индексации пенсий, пособий и зарплат бюджетникам как минимум на 20%.
Свои съезды на минувшей неделе провели и четыре непарламентские партии: Партия пенсионеров, «Яблоко», «Родина» и «Коммунисты России». В наихудшем положении оказались «яблочники», у которых почти не осталось известных лидеров, не потерявших право участвовать в выборах из-за уголовного или административного преследования либо включения в реестр иностранных агентов. Поэтому в первую семерку списка вошли преимущественно региональные партийцы.
Важные для всех участников думской кампании решения на прошлой неделе принял Центризбирком. Он одобрил список из 33 регионов, включая Москву, где осенью будет применяться дистанционное электронное голосование, а также утвердил особый порядок проведения выборов в 12 «прифронтовых» регионах, в том числе в четырех новых субъектах РФ, где действует режим военного положения. В частности, там может проводиться досрочное голосование в разных формах — например, на дому и на придомовых территориях (см. “Ъ” от 25 июня).
КПРФ неожиданно оказалась в центре скандала, тоже связанного с ее предвыборным съездом, состоявшимся 20 июня. В СМИ и соцсетях активно обсуждалась цитата из доклада Геннадия Зюганова: он посетовал, что в российских банках лежат десятки триллионов рублей, которые не «работают на экономику», а «обогащают банкиров», и предложил «решить эту проблему». Комментаторы интерпретировали эти слова как призыв изъять у граждан их вклады. И хотя коммунисты такую трактовку категорически опровергли, напомнив, что КПРФ, напротив, всегда выступала за возвращение россиянам даже потерянных в начале 1990-х вкладов, удар по имиджу «народной заступницы» партия все же получила.
Две другие думские партии проведут свои съезды на этой неделе, а в их ожидании работают по привычной повестке. Например, «Справедливая Россия» анонсировала создание ассоциации волонтеров, помогающих СВО, и активно выступала по школьной теме. А «Новые люди» отчитались о том, что под их манифестом в защиту прав женщин подписались уже 380 тыс. человек, и многие эксперты посчитали это хорошим достижением.
Законотворческая политика
Прошлая неделя в Госдуме оказалась богатой на события. Депутаты активно потрудились и в зале заседаний, и в своих кабинетах, подготовив несколько любопытных инициатив.
Самыми важными из рассмотренных на двух «пленарках» документов стали правительственные законопроекты о реформировании «Почты России» (одобрен в первом чтении) и о кредитных каникулах при рождении второго ребенка (принят в целом), а также несколько инициатив «Единой России». В частности, во всех трех чтениях были приняты поправки единороссов об отсрочке снижения лимита выручки для перехода на НДС, а в первом чтении одобрены проекты о стажировке студентов и выпускников и о присвоении статуса ветеранов боевых действий гражданским саперам, работающим в зоне СВО.
Внесенные законопроекты были весьма разнообразными по тематике. Самыми продуктивными оказались справороссы: они предложили брать с мигрантов плату в бюджет РФ за трансграничные переводы, разрешить регионам вводить запрет на трудоустройство иностранцев независимо от наличия у них патента и ввести в Уголовный кодекс новую статью о наказании (вплоть до смертной казни) коррупционеров, нанесших ущерб безопасности государства и граждан. Кроме того, фракция внесла в Думу пакет из трех проектов по своей любимой теме, выступив за ограничение роста тарифов ЖКХ и введение моратория на их повышение до конца 2026 года.
Коммунисты уже не в первый раз занялись темой МРОТ, предложив отказаться от введенного в 2020 году метода его расчета с учетом величины медианной зарплаты и делать это на основе индекса потребительских цен и доходов работников. Наконец, не забыла КПРФ и о сезонной «школьной» теме, внеся поправку о начислении выпускникам дополнительных баллов к ЕГЭ за «личные достижения».
Константин Калачев
Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
«Новые люди» снова вышли на второе место по опросу ВЦИОМа. Их попадание в «народную повестку» с «Манифестом женщин России» получило наглядное подтверждение в виде 380 тыс. подписей. Я бы отметил и активную работу с инфлюенсерами и экспертами, которая усиливает имиджевое позиционирование «Новых» как партии здравого смысла и нормальности.
ЛДПР тоже борется за внимание женской аудитории и, в частности, предложила снижать налоги и кредитные ставки семьям за каждого ребенка. Попытка расширить электоральную нишу заслуживает уважения, но есть риск потерять старую аудиторию и не приобрести новую. ЛДПР при Жириновском была «мужской» партией, и переориентация в условиях, когда «женскую» тему уже эффективно и успешно продвигают другие, может не сработать.
Предложение фракции КПРФ запросить в Минцифры данные об эффективности ограничений в отношении Telegram затерялось на фоне других событий. В центре информационной повестки оказался Геннадий Зюганов с идеей изъять вклады россиян для пополнения бюджета. «Справедливая Россия» (СР) запомнилась предложением ввести смертную казнь для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность страны. Но партийцы ищут потерянный рейтинг не там, где потеряли, а там, где светло: в обществе скорее запрос на компенсацию нанесенного ущерба, чем на расстрелы.
Наконец, для «Единой России» (ЕР) многое определил утвержденный на съезде формат первой пятерки списка. Второе место Сергея Собянина — это про созидание и нормальность, лучшее решение из всех возможных. Технологически партия и раньше делала все возможное, а сейчас пришло время политических решений.
Дмитрий Орлов
Политолог, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК)
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Одной из главных тем остается проведение предвыборных съездов. Внимание медиа привлекли форумы КПРФ и ЛДПР, но наибольший резонанс вызвал первый этап предвыборного съезда «Единой России» с участием Владимира Путина. Для ЕР ключевыми темами оставались также поддержка участников СВО, создание условий для трудоустройства и стажировок молодых специалистов, решение жилищных проблем семей с детьми.
КПРФ вновь акцентирует внимание на критике финансово-экономического блока правительства. Значительные имиджевые проблемы для партии создало предложение Геннадия Зюганова использовать для развития экономики депозиты граждан и бизнеса. Реплика была понята многими как призыв к изъятию этих средств, хотя впоследствии коммунисты выступили против подобной трактовки этого заявления.
Партии продолжают работу с электорально значимыми индустриальными центрами Урала и Сибири. Например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов посетил Екатеринбург, а глава ЛДПР Леонид Слуцкий — Красноярск. Кроме того, обе партии проявили внимание к экологической повестке: в ЛДПР призвали усилить борьбу с незаконными свалками, а в СР — защиту особо охраняемых природных территорий.
Для «Новых людей» позитивным становится обсуждение в соцсетях рейтинга ВЦИОМа: 12% и второе место. Хотя по данным ФОМ их рейтинг упал до 7%. Партия также продолжает апеллировать к женскому электорату, продвигая законопроект против домашнего насилия.
Алексей Макаркин
Политолог, первый вице-президент Центра политических технологий
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Президент приехал на съезд «Единой России» и в очередной раз показал, что это его партия. Хотя в своем выступлении он дал сигнал и остальным парламентским партиям, что они приемлемы для власти. Отождествление с политикой президента для ЕР важнейший электоральный ресурс.
Лидер КПРФ Зюганов «подставился» с вкладами, напугав в том числе свой ядерный электорат. Партийные деятели могут делать спорные заявления, но важно, чтобы они соответствовали предпочтениям их избирателей. А тема вкладов важна как для ядерного электората КПРФ, так и для периферийного. Потом Зюганов дезавуировал свое заявление, но это уже было использовано оппонентами партии по полной программе. КПРФ оказалась в положении оправдывающейся, что всегда нехорошо, а на старте избирательной кампании особенно.
На съезде ЛДПР было подтверждено доминирование Леонида Слуцкого. Сформированный партсписок — это уже список Слуцкого, там нет фигур, которые находились бы к нему в явной или скрытой внутрипартийной оппозиции. А у «Справедливой России» и «Новых людей» не было крупных информационных поводов: шла подготовка к съездам, отладка списков и программных положений.