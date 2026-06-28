Джордж Рассел поднял вторую

Джордж Рассел стал победителем Гран-при Австрии, который состоялся 28 июня. Для британца, перед началом сезона считавшегося очевидным фаворитом чемпионата, это всего вторая победа в нынешнем первенстве. От возглавляющего общий зачет напарника по Mercedes Кими Антонелли, который в воскресенье был третьим, следом за Максом Ферстаппеном, Рассел, несмотря на успех в Шпильберге, все равно отстает на четыре десятка очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщик Mercedes Джордж Рассел

Фото: Lisa Leutner / Reuters Гонщик Mercedes Джордж Рассел

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В марте перед стартом чемпионата все без исключения специалисты сходились во мнении, что победителем первенства 2026 года непременно станет первый номер Mercedes Джордж Рассел. Неудивительно, учитывая, что Mercedes очевидно создал сильнейшую машину, а также то, что у Рассела, в отличие от напарника по команде Кими Антонелли, проводящего только второй сезон в «Формуле-1», накопилось достаточно опыта, чтобы реализовать весь потенциал машины. Ну а после того как Рассел выиграл открывавший сезон Гран-при Австралии, даже те, кто в него не верил, вынуждены были поменять мнение. Ненадолго, правда. Антонелли взял и выдал серию из пяти побед подряд. Две недели назад в Барселоне итальянец наконец допустил осечку, не финишировал из-за технических проблем, но и это не принесло Расселу победы. В Каталонии дорогу ему перешел уже Льюис Хэмилтон, записавший на свой свет первую победу за время выступлений за Ferrari (продолжения, которого так ждали болельщики «Скудерии», не последовало — в Австрии Хэмилтон был только пятым). В итоге Рассел оказался фактически прижатым к стенке. О его статусе первого номера Mercedes как-то тихо забыли. А о шансах на титул уже говорили с предельной осторожностью. А тут еще босс Mercedes Тото Вольф выступил с заявлением о том, что «конюшня», если потребуется, вернется к использованию командной тактики.

Иными словами, Расселу ясно дали понять: или он быстро вернется в реальную битву за титул, или до конца сезона будет работать на подхвате у Антонелли. Британца, можно сказать, прижали к стенке.

О полном преодолении кризиса Расселу пока еще остается только мечтать. Но сильный шаг в правильном направлении он сделал. Гран-при Австрии сложился для него, скажем, так гладко, без осложнений, ровно так, как и было задумано. Он был лучшим в квалификации, он уверенно отработал на старте, он не допускал ошибок по ходу гонки, он вполне заслуженно первым увидел клетчатый флаг, потом поблагодарил команду за все, сказал, что было непросто, и отметил, что теперь очень хочет выпить. Не гонка, а мечта. Для гонщика и его боссов, разумеется. Зрители-то не отказались бы от чего-то драматичного и забористого. Но в Австрии такого не подавали.

Однако даже в такой идеальной картине за авторством Рассела, если присмотреться, можно найти изъяны. Начать с того, что вообще-то он вполне мог снова остаться без победы, если бы в Red Bull чуть иначе построили тактику на гонку. «Быки» привезли на домашнюю гонку крупный пакет обновлений для машины. Они, очевидно, сработали, а потому Макс Ферстаппен снова был быстр. Не так как в годы своего доминирования, но достаточно, чтобы иметь шансы на победу. Больше того, голландец перед второй серией пит-стопов был быстрее Рассела. Он его догонял. Но, после того как Mercedes зазвал британца на смену резины, в Red Bull решили оставить Ферстаппена на трассе еще на несколько кругов. Была ли это ошибка, или стратеги австрийской команды сами отказались от притязаний на первое место и сконцентрировались на сохранении второго (зная бескомпромиссный характер четырехкратного чемпиона мира, в намеренный отказ от борьбы поверить трудно), непонятно. Но так или иначе, а после того как Ферстаппен все-таки отбыл свой второй пит-стоп, его отставание от Рассела увеличилось с примерно 5 секунд до почти 11. Что интересно, и его он почти отыграл. Но времени на то, чтобы реально атаковать Рассела, у него уже просто не было.

Второй момент, который не может не вызывать тревогу у Рассела, заключается в том, что помимо Ферстаппена его догонял уже и Антонелли (итальянец финишировал, вцепившись в хвост голландца). То есть и он по чистой скорости ближе к концу гонки был быстрее Рассела. И тут уже на разницу в машинах ничего не спишешь.

А если бы у Антонелли чуть лучше сложилась квалификация, если бы он стоял на старте не четвертым, а, например, вторым?

Итальянец, к слову, после гонки даже сетовал на то, что как-то поздно поймал темп и присоединился к вечеринке только ближе к ее завершению.

Так что, несмотря на успех в Австрии, от выхода из кризиса Рассел пока далек. Ну а о том, насколько он вообще готов из него выйти, чуть более обстоятельно можно будет говорить через неделю, после Гран-при Великобритании. К нему Рассел подходит, занимая второе место в общем зачете. На его счету 131 очко — на 40 меньше, чем у возглавляющего таблицу Антонелли. Совсем рядом, со 125 очками в активе, находится Хэмилтон.

Александр Петров