Верх несправедливости

Групповой этап североамериканского чемпионата мира по футболу, подарив минимум настоящих сенсаций и не выкинув из турнира никого из фаворитов, сформировал довольно причудливую сетку play-off. Она состоит из, кажется, очень разных по уровню половинок. Грандам, которые очутились в верхней,— например, испанцам и французам — придется продираться к медалям сквозь густой частокол из «больших» сборных. У грандов, попавших в половинку нижнюю, дорога на первый взгляд куда проще, а действующие обладатели титула аргентинцы первые две стадии вообще должны проскочить на одном дыхании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У сборной Аргентины, по сравнению с другими фаворитами чемпионата мира, очень легкая сетка play-off

Фото: Paul ELLIS / AFP У сборной Аргентины, по сравнению с другими фаворитами чемпионата мира, очень легкая сетка play-off

Фото: Paul ELLIS / AFP

В ночь на 28 июня по московскому времени в Северной Америке наконец завершился групповой этап чемпионата мира, после расширения его формата похожий на мелькание узоров в окуляре калейдоскопа. Иногда вроде и складывается что-то красивое, но что это было, все равно не поймешь и не запомнишь, как ни старайся,— череда матчей бесконечная, события наслаиваются друг на друга.

В итоге из такого месива не родилось ничего, что заставило бы рассуждать о мудрости FIFA, увеличившей состав своего главного турнира с 32 до 48 команд. Сборных, которые выглядели очутившимися на нем именно благодаря «укрупнению» и которые при этом, несмотря на скромнейший статус, смогли выкарабкаться из группы, по сути, всего две — Кабо-Верде да ДР Конго. Все команды, считавшиеся безусловными претендентами на награды, уцелели, не испытав особых проблем. Таких потерь, чтобы о них жалеть всерьез, роняя горькие слезы, фактически нет. Ну, казалось, что дальше могут пройти уругвайцы, турки, корейцы, чехи. Но в любом случае там, где рубятся за призы, их не ждали. География play-off тоже получилась привычной. Больше половины обладателей — 18 — представляют Европу и Южную Америку, два флагманских футбольных региона.

Теперь за чемпионатом мира следить будет куда проще. Собственно говоря, он после группового этапа ужался как раз до своих прежних, «удобных», масштабов. 32 команды — столько же участвовало в чемпионатах мира до этого. А взгляд на сетку play-off, конечно, цепляется прежде всего за один нюанс, на который невозможно не обратить внимания.

Половинки сетки редко получались равными с точки зрения статуса очутившихся в них команд и при ушедшем в прошлое формате, в котором кубковая стадия стартовала с 1/8 финала. Но сейчас ситуация совсем уж необычная.

Вот половина верхняя. В ней целая россыпь сборных, которые фигурировали в любых рейтингах претендентов на золото чемпионата мира перед его стартом,— испанская, французская, немецкая, голландская, португальская. В ней полуфиналисты предыдущего, катарского, первенства марокканцы, за три с половиной года, судя по матчам в группе, слабее не ставшие. В ней постаревшие и выкинутые экспертами из самой элитной ниши, но все еще обладающие достаточным запасом класса, чтобы доставить неприятности кому угодно, хорваты с бельгийцами. В ней основные хозяева турнира американцы с их преимуществом своего поля. В ней только одна пара — Канада—ЮАР, которой play-off поздно вечером 28 июня по московскому времени открылся,— смотрится совершенно невыразительной, а у некоторых — Нидерланды—Марокко, Португалия—Хорватия — такие афиши, что не испортили бы стадию более почетную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В ней две сборные, относящиеся по всем критериям к фаворитам из фаворитов, ждут, несмотря на то что в группах они осечек не допустили, финишировали на верхних строчках, испытания, которых врагу не пожелаешь. У испанцев вслед за австрийцами то ли португальцы, то ли хорваты, а потом, не исключено,— сборная США, про матч с которой, учитывая, где проходит первенство, ничего нельзя загадывать заранее.

У французов вообще впереди натуральный футбольный ад. Сначала — крепкие шведы, с которыми мало кому бы захотелось пересекаться так рано, а после шведов, если никаких ЧП,— немцы и либо голландцы, либо марокканцы. И дальше — полуфинал против сборной Испании, если чемпионы Европы до него доживут.

А вот нижняя половина. Да тут всего три сборные, в которых видели охотниц за золотом,— аргентинская, английская и бразильская. И то насчет потенциала последней были сильные сомнения, которые групповой этап до конца не развеял. А у двух других, по поводу которых сомнений было поменьше, вероятный путь к финалу по сравнению с французским смахивает на расстеленную перед счастливой невестой ковровую дорожку к алтарю, заботливо усыпанную лепестками роз. Ладно, у переживающих за англичан есть основания чуточку попаниковать, держа в уме и их неказистую игру с ганцами и панамцами, и тот факт, что во втором раунде, после конголезцев, светит матч против мексиканцев в Мехико, то есть на высоте 2200 м над уровнем моря: на ней без адаптации многие задыхаются.

Но победителям предыдущего чемпионата уж точно повезло так повезло.

В награду за блестящий, без единой заминки групповой этап сначала — дебютанты из Кабо-Верде, затем — кто-то из жутко неброской пары Австралия—Египет, затем в худшем случае — колумбийцы или швейцарцы. До полуфинала можно добраться в разминочном режиме и поберечь заодно Лионеля Месси. Бомбардирский счет, на котором у него уже шесть голов, как показала встреча заключительного тура группового этапа, он легко пополняет и выходя на замену.

Хотя память услужливо подсказывает, что титул чемпиона мира все-таки обычно выигрывают сборные, у которых на маршруте к нему наряду с душистыми розовыми лепестками полно шипов. Аргентинцы это прекрасно знают. В 2022 году продрались к золоту через поражение в первом же матче группы от саудовцев и через play-off, в котором, чтобы выбить финал против французов, пришлось сокрушить и голландцев, и куда более крепких, чем нынче, австралийцев с хорватами.

Алексей Доспехов