Криштиану Роналду разминулся с Лионелем Месси

Сборная Колумбии заняла первое место в группе К на чемпионате мира по футболу, сыграв вничью 0:0 с португальцами, которые стали вторыми. Южноамериканцы набрали семь очков и на два опередили команду Криштиану Роналду. С третьего места из этой группы в play-off пробилась и сборная Демократической Республики Конго, одержавшая победу над узбекистанцами — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду

Фото: Marco Bello / Reuters Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду

Фото: Marco Bello / Reuters

Какой-то особой интриги перед заключительным туром в группе К не было. Сборные Колумбии и Португалии, имевшие шесть и четыре очка соответственно, уже квалифицировались в play-off, фактически гарантировав себе выход с первых двух мест. А в очном противостоянии им оставалось разве что выяснить, кто все же станет первым, и то здесь присутствовали нюансы в плане выбора дальнейшего турнирного пути. Например, второй команде светила весьма вероятная встреча с испанцами в 1/8 финала, а победа в группе выводила на этой стадии, скорее всего, на швейцарцев, зато в четвертьфинале можно попасть на аргентинцев. Хотя, может, Криштиану Роналду как раз и хотел поскорее встретиться с Лионелем Месси. Наверняка знаменитому португальцу хотелось и поспорить с ним за звание лучшего бомбардира чемпионата.

Роналду вышел в стартовом составе, который вообще у сборной Португалии был практически основным. Колумбийцы внесли больше изменений и, в частности, выпустили с первых минут нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, обычно выполняющего в сборной роль запасного. А вот их лучший бомбардир на турнире — защитник Даниэль Муньос, дважды поразивший ворота в предыдущих матчах, присел на скамейку.

Роналду на групповом этапе уже отметился дублем, но одно дело разрывать Узбекистан, а Колумбия — это совсем другой уровень сопротивления.

Южноамериканцы сразу же создали опасный момент, когда Кордоба пробил головой чуть выше перекладины, и явно быстрее вошли в игру. Пока Роналду раскачивался, Кордоба снова чуть не забил, ворвавшись в штрафную площадь в своем фирменном силовом стиле, сметая по пути оппонентов. Португальский голкипер Диогу Кошта с трудом отразил его плотный удар. А потом из той же правой зоны угрожал Джон Ариас. В том эпизоде Кошта уже не помог, и мяч, катившийся то ли в угол, то ли немного мимо, вынес Рубен Невеш.

И дальше Роналду и компания выглядели довольно бледно на фоне колумбийцев. Капитан сборной Португалии лишь жахнул в створ со стандарта, но до цели было слишком далеко, и вратарь Камило Варгас спокойно поймал мяч. Подопечные испанского специалиста Роберто Мартинеса разбегались только к концу первого тайма. Сумасшедший момент не использовал Бруну Фернандеш с передачи Жуана Канселу. Пробей он немного в сторону, Варгас вряд ли среагировал бы. Роналду вторым темпом попытался ударить через себя, но его заблокировали. Затем Невеш зарядил издали рядом со штангой, а Жуан Феликс послал мяч над перекладиной после аута в исполнении Нуну Мендеша. Но и Кошта перед перерывом еще пару раз вступил в игру, когда из-за штрафной били Густаво Пуэрта и Хамес Родригес.

Во втором тайме колумбийцы продолжали обстреливать Кошту с дальней дистанции. А вот Ричарда Риоса подпустили очень близко, и он откровенно простил сборную Португалии. Команда аргентинца Нестора Лоренсо, который освежил атаку, заменив Кордобу на Луиса Суареса, снова завладела инициативой. Кошта трудился, не покладая рук. Особенно сложным для него был удар Джона Ариаса с рикошетом.

Тем временем Роналду по-прежнему находился в тени и опять наверняка столкнется с критикой в свой адрес, как и после стартового матча со сборной ДР Конго.

Да и в целом португальцы произвели, что называется, неоднозначное впечатление. В концовке Суарес мог принести колумбийцам вполне заслуженную победу, а Давинсон Санчес в компенсированное время даже переправил мяч в сетку с подачи Хуана Кинтеро. К их разочарованию, система VAR определила офсайд буквально на величину носка бутсы Санчеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Колумбии Давинсон Санчес (слева)

Фото: Paul Childs / Reuters Игрок сборной Колумбии Давинсон Санчес (слева)

Фото: Paul Childs / Reuters

Впрочем, нулевая ничья позволила сборной Колумбии выиграть группу К с семью очками. В 1/16 финала ей достались ганцы, которые финишировали третьими в квартете L. Набравшие пять баллов португальцы со второго места вышли на хорватов, ставших вторыми в группе L. А встреча Роналду с Месси, видимо, откладывается, так как они оказались в разных частях турнирной сетки. Теперь это может произойти только в финале, но такой сценарий представляется маловероятным. Во всяком случае, судя по игре на групповом этапе, участие Роналду в золотом матче пока под большим вопросом.

В другой паре на выход из группы претендовала только сборная ДР Конго, а команда Узбекистана могла лишь хлопнуть дверью перед отъездом домой, ведь чтобы задержаться на чемпионате мира, с разницей мячей «минус семь» ей нужно было одержать сверхкрупную победу. Но конголезцы от Португалии с Колумбией пропустили всего два гола, а узбекистанцы забили лишь один. В общем, чудеса в футболе, конечно, бывают, но не такие.

Подопечные Фабио Каннаваро открыли счет на десятой минуте, когда у них отличился бывший нападающий «Ростова» и «Ромы» Элдор Шомуродов, который технично перекинул голкипера сборной Конго Лионеля Мпаси, потерявшего ворота. Конголезцы вроде бы быстро отыгрались усилиями Натанаэля Мбюкю, но его гол не прошел проверку VAR. Чуть ранее Мбюкю отмахнулся от Шерзода Насруллаева, и из-за фола в атаке взятие ворот было аннулировано. Узбекистанцы сохранили минимальное преимущество до перерыва, но во втором тайме не выдержали давления со стороны атлетичного соперника. Абдукодир Хусанов нарушил правила в штрафной, едва не оторвав ногу Йоану Виссе, который все же уцелел и на 68-й минуте реализовал пенальти. А через десять минут Фистон Майеле вывел конголезцев в play-off. На 91-й минуте Висса сделал дубль и зафиксировал победу — 3:1. Сборная ДР Конго с четырьмя очками заняла третье место и в 1/16 финала сыграет с англичанами, которые стали первыми в группе L.

Александр Ильин